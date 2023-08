Ronda Rousey anuncia primera aparición fuera de WWE

En el reciente evento premium, SummerSlam 2023, Ronda Rousey y Shayna Baszler se enfrentaron en un combate con reglas de MMA, y aunque este era la especialidad de ambas, el encuentro no fue tan bueno como muchos esperaban, y ni siquiera tuvo una jaula (que hubiera sido más propicio para la ocasión) y mucha gente que acudió al Ford Field gritó «aburrido» en algunos pasajes del encuentro. Al final, Shayna salió victoriosa tras hacer desanecer a su rival, marcando la despedida de Ronda de la WWE, al menos por ahora.

► Ronda Rousey aparecerá en una firma de autógrafos

Si bien Ronda Rousey estará alejada por un tiempo indefinido de la WWE, ya hizo el anuncio de que estará escribiendo un segundo libro, específicamente una autobiografía. Además, The Baddest Woman in the Planet indicó en sus historias de Instagram que hará una aparición en Glendale, California el 26 de agosto para un evento con los fanáticos. Se trata de un encuentro con los fanáticos, en donde la ex UFC también estará firmando autógrafos en el Blu Sports Cards.

Ronda Rousey ya ha dado vuelta a la página de su capítulo de la WWE, que probablemente lo mencionará en su siguiente libro. Y no está claro que vaya a volver a la compañía, ya que ella misma apuntaba recientemente que no tiene motivos para hacerlo. No obstante, es probable que esto sea solo una cuestión de tiempo, que puede durar varios años, como en su primera para que fue de casi tres años.