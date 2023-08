Cuando vemos un recopilatorio de las mejores Superkicks de Shawn Michaels nunca falta la que le aplicó a Shelton Benjamin en el WWE RAW del 2 de mayo de 2005.

Shawn Michaels Sweet Chin Musics Shelton Benjamin’s head off (2005) pic.twitter.com/HZd5r0RMgR — dior 💒 (@NewDiors) August 7, 2022

¿Cómo olvidarla? Quién no lo hace es el mismo The Gold Standard, pues de ella estuvo hablando recientemente en Insight with Chris Van Vliet.

► Aquella Superkick de Shawn Michaels

«Hubo una ovación de pie [en backstage]. Cuando volví detrás del telón, Vince y todos estaban aplaudiendo, incluso Michael Hayes dijo: ‘Hiciste algo especial esta noche’. Y yo estaba como, ¿de verdad? Nuevamente, no me di cuenta de lo especial que fue, sabes, lo vi después. Este combate es genial. Es realmente bueno. Pero nuevamente, estaba tan como, ¿es realmente tan bueno? No lo pensé hasta que empecé a recibir el reconocimiento la semana siguiente. Sabes, la patada está en los videos promocionales de apertura. Ahí fue cuando realmente empecé a entenderlo. Comencé a captar el concepto de verdad».

En otro orden de cosas, Benjamin también comparte su opinión sobre si está infravalorado como Superstar:

«Um, sí, desde la perspectiva en el ring. Pero volviendo atrás. Siento que soy un luchador profesional extremadamente bueno. Sin embargo, eso dicho, en algunas ocasiones siento que podría haber sido una mejor Superestrella en la WWE«.

Volviendo a The Heartbreak Kid, aquella fue una de las 17 veces que compartieron el encordado, la primera de sus dos manos a mano; el otro fue el 23 de enero de 2006 y también ganó Michaels. También tuvieron momentos en los que formaron equipo, e incluso lucharon por el Campeonato Mundial de Parejas en dos house shows contra Batista y Ric Flair. Ambos luchadores nunca tuvieron una rivalidad, pero sin duda esa fue una ocasión especial que quedó en los libros de historia de WWE.