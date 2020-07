Roman Reigns se considera el luchador más importante de la historia de Royal Rumble

La apuesta de FOX por WWE llega a superar a la que TNT hizo por WCW en su momento, presentándola cual deporte, al enmarcarla dentro de su programación habitual entre la NFL y la MLB. Y en sus intentos por impulsar Friday Night SmackDown, la cadena de Rupert Murdoch sigue emitiendo cada semana eventos del pasado de McMahonlandia.

Así, la pasada noche FS1 aireó Royal Rumble 2017, una de las ediciones de mayor enjundia de la historia reciente de este PPV, y Roman Reigns quiso comentar el acontecimiento, robándose las miradas.

I might be the most important Royal Rumble competitor of all time. Before you start complaining, just think about the last 5 years.... https://t.co/tIfyv3bMyw