Hubo cierto revuelo en los últimos días por el hecho de que la pasada noche, IMPACT! se emitió una hora más tarde de lo habitual (9 pm ET), con especulaciones acerca de que AXS TV podía estar dando las primeras señales de que prescindirá del show en su programación. Pero simplemente fue un cambio puntual, debido a la celebración de un evento especial por el 80 cumpleaños de Ringo Starr (donde actuaron estrella de la talla de Paul McCartney, Ben Harper o Sheryl Crow). La antigua TNA lo aclaraba así en un comunicado.

«IMPACT! volverá a su horario habitual de emisión de las 8 pm ET/ 5 pm PT la siguiente semana, el 14 de julio».

Y ya centrándonos en el episodio, grabado de nuevo desde los Skyway Studios de Nashville (Tennessee), y que volvió a tener a Sami Callihan en el estelar, quien parece que, después de las salidas de Tessa Blanchard y Michael Elgin, apunta a, eventualmente, hacerse con el Campeonato Mundial Impact y ejercer de principal estrella, ahora que además muestra una actitud de técnico. No obstante, en Slammiversary no formará parte de ese Fatal 4-Way por el magno cetro, sino que unirá fuerzas con Ken Shamrock para enfrentar a The North por el título de duplas.

► Resultados Impact Wrestling: Callihan y Shamrock, unidos por una causa

1 - Susie y Kylie Rae vencieron a Rosemary y Taya Valkyrie (con John E. Bravo)

Una desafortunada distracción de Bravo permitió a Rae aplicar el STTF para hacer rendir a Valkyrie.

2 - The Deaners derrotaron a Fallah Bahh & TJP, Reno Scum y XXXL

Dinámico choque de parejas que elevó de buena manera a Cody Deaner y Cousin Jake. Estos se impusieron mediante un Sidewalk Slam de Jake a Larry D.

3 - Jordynne Grace batió a Kimber Lee

Lucha sin el Campeonato Knockouts en juego, donde ambas gladiadoras brillaron. Tras el encuentro, Deonna Purrazzo, rival de Grace en Slammiversary, apareció en pantalla.

4 - Willie Mack (c) tumbó a Johnny Swinger para retener el Campeonato de la División X

Swinger, a fin de ganarse una oportunidad titular, se disfrazó como Suicide, y Mack, inocente de él, le ofreció la tentativa. Así que a fin de no descubrirse, la lucha estuvo condicionada a que Swinger intentara emular los movimientos del legendario personaje de TNA... sin éxito, claro.

Se anuncia Moose vs. Tommy Dreamer por el Campeonato Mundial TNA para Slammiversary.

A former World Champion will return at #Slammiversary on July 18th...but he will not be alone.



5 - Sami Callihan (con Ken Shamrock) venció a Josh Alexander (con Ethan Page)

Varias intervenciones de cada bando se sucedieron hasta que "The Death Machine" se impuso a Alexander con un Spike Piledriver.