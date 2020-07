Simplemente con esa línea de "we don't run a sloppy shop" pronunciada por Taz la semana pasada, AEW ya generó ruido en la primera jornada de Fyter Fest. Un notable episodio que, sin embargo, perdió frente a NXT en cuanto a número de espectadores totales; si bien los ratings, la parte que verdaderamente importa a TNT, aún dan crédito a los Élite.

Y hoy llega el segundo asalto, que no obstante, sólo será uno más en la pugna por... una mera victoria moral. Porque mientras NXT y AEW Dynamite mantengan unas cifras decentes de audiencia, más allá de escalafones particulares, tendrán la permanencia asegurada dentro de USA Network y TNT.

Pero, lógicamente, a nadie le gusta ser el segundón. Y Tony Khan tiene un as guardado en la manga.

Also tomorrow night at Night 2 of the Fyter Fest on #AEWDynamite on TNT, @OfficialTAZ & Brian Cage @MrGMSI_BCage will be interviewed by @tonyschiavone24, and Taz will make an announcement that I guarantee will send shockwaves through the world of professional wrestling! pic.twitter.com/1dnkI0BiCE