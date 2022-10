ROH Final Battle 2022 se realizará en horario inusual

«The End of an Era» fue el eslogan de Final Battle 2021, la última entrega hasta ahora del tradicional evento de pago por visión de Ring of Honor. Sentencioso sonó a priori, pero acabamos comprobando que nada gratuito, porque efectivamente supuso el último show de la compañía antes de que esta cambiase de dueño, cuando de Sinclair Broadcast Group pasó a manos de Tony Khan.

Y dos PPV después en lo que llevamos de 2022 (Supercard of Honor y Death Before Dishonor), supimos el martes, mientras Chris Jericho defendía el Campeonato Mundial ROH ante Dalton Castle, que habrá nueva edición de Final Battle. Fecha: 10 de diciembre. Lugar: University of Texas en Arlington. Aunque la noticia pasa por su hora de inicio: 3 PM ET. ¿Motivo? La emisión ese mismo 10 de diciembre en «prime time» de UFC 282.

► «¿The Beginning of an Era?»

Jericho conservó el magno cetro de ROH, y es de suponer que «The Wizard» lo mantenga al menos hasta Final Battle 2022, pues su presencia concedería mucho empaque a la velada. Igualmente, esperamos la de Samoa Joe, actual monarca televisivo de ROH, a tenor de su condición de imagen promocional.

No se ha anunciado por ahora ningún combate para esta cita, si bien sí se prevé que allí asistamos al anuncio de que la compañía del honor vuelve a la televisión. Algo insinuado por Tony Khan bajo reciente entrevista.