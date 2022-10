Triple H ha sido fundamental en las carreras de Johnny Gargano y Candice LeRae como Superestrellas de WWE. Bajo el ala de HHH los dos nacieron, crecieron y triunfaron en NXT. Y ahora los tres están trabajando juntos en el elenco principal de la compañía. Había muchas dudas durante la ausencia de ambos cuando tuvieron a su hijo y «Johnny Wrestling» había dejado terminar su contrato. Pero incluso entonces se mantenían conectados con el «Rey de Reyes».

► El apoyo de Triple H a Candice LeRae y Johnny Gargano

En su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin, Candice LeRae revela que habló con Triple H y Shawn Michaels para contarles sus planes de ser madre.

“Entonces, a principios de año, Johnny y yo nos sentamos con DX para hablar sobre el hecho de que queríamos tener un bebé y tratar de averiguar cuándo era el momento adecuado. Por supuesto, fueron un gran apoyo. Obviamente, no tenemos que avisarles, pero queríamos mantenerlos informados porque sentí que se lo debía a todos.

«No quería que me pusieran en una posición o que ellos se pusieran en una posición en la que todos estemos com:, ‘Oh, ups, ¿ahora qué hacemos?’. Nos dieron tanto apoyo. Hunter incluso me dijo. Él dijo: ‘Nunca va a haber un momento adecuado. Así que ustedes tienen que hacer lo mejor para ustedes. Y trabajaremos alrededor de eso. Esencialmente«.

¿Qué os parece lo que está haciendo Candice LeRae desde su retorno a WWE?