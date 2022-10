A Daniel Cormier le está encantando The Bloodline

The Bloodline están dominando la WWE en estos momentos y no faltan quienes crean que aún les queda un largo reinado por delante. ¿Quién o quiénes van a destronarlos? Logan Paul no va a vencer a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible en Crown Jewel 2022. Y aunque lo hiciera… De hecho, más que mirar hacia fuera, habría que hacerlo hacia dentro para especular con el posible final de la facción, pues continúa habiendo problemas con Sami Zayn, Jey Uso, y el «Jefe Tribal» también anda ahí.

► Daniel Cormier alaba a The Bloodline

Mientras tanto, la historia que todos ellos están contando no dejan de recibir alabanzas. Ahora lo hacen de boca de Daniel Cormier (vía The Masked Man Show), quien se encuentra dando sus primeros pasos en la compañía luchística. La leyenda de UFC -fue Campeón Mundial de Peso Completo y Campeón Mundial de Peso Semicompleto, además de haber entrado al Salón de la Fama- siempre había querido ser una Superestrella y de momento estuvo arbitrando la lucha de Seth Rollins y Matt Riddle en Extreme Rules 2022.

«Parecía que estaban obligando a (Roman) a llegar allí. Hasta que le permitieron ser quien es. Creo que Vince (McMahon) tenía esta idea de quién quería que fuera Roman Reigns y cuando finalmente, finalmente, dejó ir esa idea y dijo: ‘Ve y sé tú’, él se convirtió en eso… Jey Uso interpreta al primo celoso mejor que nadie y en algún momento le van a patear el tarsero. Va a ir a por Sami Zayn, quien está haciendo uno de los mejores trabajos en toda su carrera. Es hilarante».

¿Estáis disfrutando de The Bloodline tanto como Daniel Cormier?