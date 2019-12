Este sería el rival de CM Punk en su regreso, según las apuestas

Hoy recogimos en SÚPER LUCHAS un curioso listado sobre las 10 Superestrellas WWE Top de la década que está a punto de concluir. Porque entre los nombres expuestos no se encuentra CM Punk, quien probablemente fuese el luchador que mayor huella dejó en estos últimos años, e igualmente la figura más popular elevada por el Universo WWE desde Stone Cold.

No sé si un claro indicativo de que la relación que Punk guarda con sus antiguos empleadores continúa siendo la misma que hace un lustro, o a cambio, una brillante maniobra de distracción en vistas a un retorno competitivo del otrora «Best in the World».

► Como si CM Punk nunca se hubiera marchado de WWE

Lógico que SkyBet abriera apuesta: «¿Quién será el oponente de CM Punk en WrestleMania 36?», que por ahora, deja este ranquin de candidatos.

Triple H – 2/1

Seth Rollins – 3/1

Shane McMahon – 7/1

Roman Reigns – 8/1

Brock Lesnar – 9/1

AJ Styles – 10/1

Bray Wyatt – 10/1

Daniel Bryan – 16/1

Caín Velásquez – 16/1

Ya ven que «The Game» se sitúa de favorito, incluso por delante de Rollins, con quien Punk tuvo recientemente sus dimes y diretes. Sin embargo, la rivalidad que pareció trazarse a finales de noviembre parece que quedó descartada definitivamente cuando «The Architect» realizó unas declaraciones en WWE Backstage, seguidas de esta publicación de WrestlingNews.Co.

O Rollins va a ir por su cuenta, o hay un plan supersecreto guardado y lentamente están construyendo un CM Punk vs. Seth Rollins en WrestleMania 36 en Tampa. Si hay un acuerdo entonces sería toda una noticia para la mayoría de la gente en WWE, porque la gente en la compañía tienen la impresión de que Punk no ha hablado con nadie, incluyendo Triple H y Vince McMahon.

No obstante, un reporte que por extensión descarta que haya planes para una lucha de Punk, ya sea contra Rollins, Triple H o el fantasma de The Fabulous Moolah. Al menos de momento, cuando varios pesos pesados de WWE se muestrean proclives a la idea de ver de nuevo al «Straight Edge» sobre un ring, caso de Rey Mysterio, Stephanie McMahon… o Triple H.