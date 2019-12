Triple H admite que varias "indies" desaparecerán a causa de NXT UK

En mayo de 2018, poco después de conocerse que FOX iba a ser la nueva casa de SmackDown, publicamos un artículo titulado «¿Los nuevos acuerdos televisivos de WWE acabarán con las ‘indies’?» Cuestión que el Wrestling Observer puso sobre la mesa ante la cantidad de nuevos millones que servirían al Imperio McMahon para expandir sus tentáculos y acaparar a todos los talentos posibles. Y hoy, año y medio después, Triple H por fin ha tocado este tema durante su reciente intervención en WWE After The Bell junto a Shawn Michaels, realizando unas declaraciones que seguro traerán cola.

Porque el máximo responsable de NXT reconoció que ciertas promociones independientes están abocadas a echar el cierre tras la llegada de NXT UK a la escena europea. Pero se diría que, a ojos de Triple H, tendríamos que agradecer a WWE tal consecuencia.

Volviendo a la pregunta que el Observer planteó entonces, aún es pronto para lanzar una respuesta. Firmes defensores de lo independiente expondrán el caso de Defiant Wrestling, «indie» británica que cesó sus actividades este verano. Fundada por WhatCulture.com en 2016, tuvo de inicio episodios semanales emitidos vía YouTube con gran seguimiento, que se trasladaban a las arenas. De hecho, durante su periodo más boyante, llegaban a sentar a cerca de 2000 personas.

Sin embargo, su elenco de grandes nombres poco a poco fue firmando contratos con empresas de mayor nivel. He aquí por lo que no puede culparse en exclusiva a WWE, ya que, por ejemplo, Cody Rhodes supuso uno de sus luchadores estrella después de que este saliese de McMahonlandia.

It has been an absolutely incredible journey over the past three years, but it is with a heavy heart that we today announce that the journey must come to an end.⁰⁰

To each and every one of you who worked on a show, attended a show, or watched a show… thank you. pic.twitter.com/ox6G9cNWAH

— DEFIANT Wrestling (@DEFIANTwres) August 1, 2019