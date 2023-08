Desde que WWE tomó la costumbre de programar las defensas titulares de Roman Reigns cual Hollywood Hulk Hogan en WCW, con interferencias decisivas que lo muestran incapaz de ganar por méritos propios, no puede decirse que estas luchas sean imperdibles de ver.

Y es más, la dinámica dio síntomas de agotamiento en SummerSlam 2023, con probablemente el peor combate de todo el longevo reinado indiscutible de Reigns, tras una nueva vuelta de tuerca, cuando Jimmy Uso hizo acto de presencia y traicionó a su hermano Jey, evitando la presumible victoria de este.

Las posteriores explicaciones de Jimmy en SmackDown resultaron un tanto forzadas, y así, varios nombres de la industria criticaron el mencionado «Tribal Combat». Caso de Bully Ray, quien expuso que una colaboración de Rikishi habría otorgado credibilidad al estelar.

«Si hubiera habido un Anciano allí esa noche en ringside… ¿te imaginas si Rikishi hubiera estado sentado en ringside y hubiera sido enviado allí por los Ancianos para asegurarse de que el Combate Tribal se mantuviera y respetara? Pero luego, cuando el combate fue como fue y el Combate Tribal no se mantuvo ni se respetó, habríamos visto a Rikishi ponerse de pie, sacudir la cabeza en desaprobación y marcharse. Se me están poniendo los pelos de punta en este momento, amigos, porque sé que esa idea es genial. Habría añadido otro nivel a esto, ¿dónde iría Rikishi? Regresaría para informar de su descontento por lo que acaba de presenciar».

► El posible «spoiler» para Payback 2023

Este fin de semana, también hemos sabido que Jey Uso, dentro del «kayfabe», ya no forma parte de WWE. Pero la compañía tiene ante sí el caramelo de programar un choque entre lo Uso, y seguramente no lo deje pasar. Sobre todo cuando el próximo «premium live event» se denomina Payback.

Y puede que esa participación estrella de Rikishi trazada por Bully Ray se haga realidad, al revelarse un afiche promocional de la convención Ninjaxchange Collective Expo, a la que el veterano samoano acudirá, donde se anuncia: «Come Meet Rikishi Before He Referees At Payback» («Ven a conocer a Rikishi antes de que arbitre en Payback»). «Spoiler» negado por el propio Rikishi, quien alude a un error del promotor de la convención.

Payback 2023 tendrá lugar el 2 de septiembre, desde la PPG Paints Arena de Pittsburgh (Pennsylvania, EEUU). Al momento de escribir esta nota, su cartel está por inaugurarse.