Ni Roman Reigns ni The Usos estarán en el siguiente SmackDown

En el reciente Friday Night SmackDown, Roman Reigns arribó al ring tras los acontecimientos de SummerSlam, donde esperaba oír las explicaciónes de la traición de Jimmy Uso a su hermano Jey Uso en el «Combate Tribal» que tuvo el título de Reigns en juego. Jimmy indicó que no lo había hecho por el Jefe Tribal, sino para proteger a su hermano, argumento que no compró Jey, quien despachó con patadas a todo el mundo, antes de sorprender al Universo WWE diciendo que renuncia a The Bloodline, a SmackDown y también a la WWE, lo cual ya se refleja en el sitio oficial de la compañía.

► Roman Reigns y The Usos continúan su historia

Según un informe reciente de PWInsider, ni Roman Reigns, ni Solo Sikoa ni The Usos aparecerán en el episodio de la próxima semana, que se grabará en Toronto, Ontario, Canadá. El campeón nunca estuvo programado para aparecer, y tampoco se sabe si hubo un segmento pregrabado después del episodio del viernes de SmackDown para avanzar en la historia la próxima semana.

Lo que sí veremos el próximo viernes será la celebración de los 25 años en la carrera de Edge, y este disputará un inédito combate contra Sheamus.

Actualmente no hay noticias sobre cómo evolucionará la historia de The Bloodline o el estado de Roman Reigns para Payback, evento premium en vivo que se llevará a cabo en en Pittsburgh, Pensilvania, el 2 de septiembre. Dicho esto, es posible que todavía tenamos The Bloodline para rato, según lo mencionó el propio Paul Heyman en respuesta a unas declaraciones del miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle.