Hikaru Shida sorprendió a todos los fans de AEW derrotando a Toni Storm para convertirse en la nueva Campeona Mundial en el Dynamite del 2 de agosto. 10 días después y habiendo defendido el título ante Anna Jay durante el Dynamite de esta semana, la Shining Samurai analiza este gran momento en Instinct Culture. Recordemos que es su segunda vez como monarca máxima All Elite puesto que durante la pandemia del COVID tuvo el título 372 días.

► Ganar el título

«Esa noche fue, creo que fue el momento más grandioso de mi vida. Para mí, lo más importante es que fue frente a los aficionados, ya que la última vez que fui campeona no había seguidores presentes. En realidad, obtuve el título en el primer evento de pago sin la presencia de aficionados, y perdí el título en el evento de pago en la primera semana en la que los aficionados volvieron. Así que sí, cuando fui campeona, todas las veces fue sin la participación de los aficionados. Por eso estoy tan feliz, pude escuchar los vítores de los aficionados. Ese momento, fue lo mejor. Sentí que era como un sueño«.

► Primer cinturón

«Durante la pandemia, los aficionados nos animaban, y podía verlo en línea. Pero siempre sentí cierta inestabilidad porque en realidad no podía escucharlos. Esa sensación era tan extraña. Sentía que era un sueño, pero al mismo tiempo pensaba, ‘Dios mío, es real’. Los aficionados están allí, y puedo oírlos».

► ¿Esperaba campeonar?

«Para ser honesta, no mucho. Por supuesto, siempre lo deseé. Pero la primera vez que fui campeona, solo habían pasado seis meses desde que me mudé aquí. Había muchas cosas que no podía hacer. Por ejemplo, las entrevistas, no me sentía cómoda con ellas debido a mi preocupación por mi inglés. Sé que aún tengo trabajo por delante. Pero ahora me siento mucho, mucho mejor. Puedo relajarme y puedo expresarme como quiero. Siempre sentí que había muchas cosas que no podía hacer siendo campeona. Siempre lo deseé, pero realmente no esperaba que sucediera, especialmente justo antes de nuestro evento más grande, Wembley, así que me sorprendió mucho. Pero lo logré».