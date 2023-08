Sigue creciendo la lista de competidores que verán acción en la edición norteamericana del «All Star Jr. Festival 2023» y ya hay un tercer grupo de luchadores revelados.

► All Star Jr Festival USA 2023 – Tercer grupo de participantes

Será el 19 de agosto en el 2300 Arena de Filadelfia donde se efectuará la edición estadounidense del «All Star Jr. Festival 2023» de New Japan Pro Wrestling.

Matt Sydal

El luchador de AEW regresa a un evento de NJPW luego de siete años. Sydal ha centrado su actividad luchística enre AEW y ROH. Puede ser el luchador de experiencia que brinde una actuación destacada en la gran función.

Soberano Jr.

El espectacular enmascarado mexicano del CMLL se presentará por segunda ocasión en un All Star Jr. Festival, ya que fue parte de la edición nipona. Soberano Jr. buscará brillar con su espectacular estilo aéreo.

Kevin Knight

El ex campeón de parejas de peso junior IWGP es un elemento destacado dentro de la división junior de NJPW. Este año hizo su debut en el Best of the Super Jr. con una gran actuación.

Chris Bey

El luchador de IMPACT reaparece en una función de NJPW luego de su participación en la Super Junior Tag League. The Ultimate Finesser es un destacado luchador de forma individual como en parejas.

Ryusuke Taguchi

El incomparable estilo de Ryusuke Taguchi dará el toque chispeante al evento y hay que tener cuidado, porque en una de esas, puede robarse el espectáculo.

The DKC

Otro de los integrantes del LA Dojo , The DKC, busca realizar una gran participación, luego de su actuación en Independence Day, mostrando que es uno de los grandes talentos surgidos del Dojo californiano.

Fugaz

Aunque ha tenido pocas luchas fuera de México, su calidad luchística no está a discusión, por lo que ha sido invitado a la gran reunión de los pesos junior. Sin nada que perder, es la oportunidad de Fugaz de darse a conocer internacionalmente.

Francesco Akira

Francesco Akira se encuentra actualmente en medio de una gran gira por los Estados Unidos, con el All Star Junior Festival como punto focal. Gran oportunidad de internacionalización del gladiador italiano.

Jack Cartwheel

Con un estilo veloz y aéreo, Jack Cartwheel es uno de los luchadores independientes que se suman al evento. Recientemente estuvo en Japón en un evento de GLEAT.

Starboy Charlie

Es quizá el participante menos conocido, pero esta joven promesa de 20 años ya ha tenido algunas apariciones con AEW, de las que tuvo muy buenas opiniones.