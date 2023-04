NJPW: Es oficial “All Star Jr. Festival 2023 USA”

El sueño de Hiromu Takahashi traspasará fronteras, ya que se dio a conocer la realización del “All Star Jr. Festival 2023 USA”.

Será el 2300 Arena de Filadelfia, el recinto que albergará el All Star Junior Festival USA 2023 para el 19 de agosto.

El anuncio de la realización de este evento, exclusivo para pesos inferiores a 100 kg, ocurrió durante la función “Collision in Philadelphia” . Fue Rocky Romero el encargado de anunciarle a Hiromu Takahashi y al público presente, de que se ha concretado el plan de realizar este magno evento, que en su edición japonesa tuvo mucho éxito.

Just LISTEN to that reaction when All Star Junior Festival was announced for the 2300 August 19!

— NJPW Global (@njpwglobal) April 17, 2023