Con la participación de 55 luchadores de 22 empresas, se llevó a cabo el “All Star Jr. Festival 2023″, magno evento que congregó a los mejores pesos junior de Japón.

► “All Star Jr. Festival 2023”

La producción de la función corrió a cargo de New Japan Pro Wrestling y Hiromu Takahashi. El Tokyo Korakuen Hall fue la sede, que lució pletórica. Jushin Thunder Liger y Tatsumi Fujinami realizaron la apertura del evento; Liger leyó un mensaje de Shinjiro Ohtani y la función comenzó.

La noche comenzó oficialmente con HAYATA de NOAH, YAMATO de Dragon Gate y Kazuki Hashimoto de BJW haciendo frente a la tripleta de campeones integrada por Hiromu Takahashi, AMAKUSA y Fujita ‘Jr’ Hayato. En un buen momento para el inspirador Hayato, la presentación de KID terminó con Hashimoto rendido y la mano de Fujita en todo lo alto. YAMATO y Takahashi se encararon tras el duelo.

En el segundo duelo de la noche, SHO se descalificó intencionalmente, ya que golpeó accidentalmente a su compañero Onryo de Triple 6 y este lanzó su espíritu vengativo es su contra, quedando en desventaja contra MAO de DDT e Isami Kodaka de BASARA. Kodaka exigió un mano a mano contra SHO en modalidad death match pero este se negó.

Siguió un choque de jóvenes estrellas contra veteranos consagrados. Este encuentro estuvo dedicado a Shinjiro Ohtani; hay que recordar que parte de las entradas se entregarán al luchador en apoyo a sus terapias de rehabilitación. Chicharito Shoki de 2AW cayó con una Death Valley Bomb de Tatsuhito Takaiwa, compañero de equipo de Ohtani hace muchos años. Takaiwa dijo, tras la lucha, que quiere volver a ver a Ohtani sobre un ring. El campeón de BJW, Kota Sekifuda llamó a Jun Kasai, icono hardcore de Freedoms a una lucha en súper libre.

En un choque con travesuras clasificación R, Hikaru Sato, Yumehito Imanari y Ryusuke Taguchi chocaron contra Batten Blabla, Tigers Mask y Gran Sasuke. Taguchi se acopló perfectamente a su sexy equipo, que sorprendió a varios.

Desde México, Rocky Romero envió un mensaje vía video a Hiromu Takahashi para llevar el “All Star Jr. Festival” a los Estados Unidos.

DOUKI y HANAOKA, antiguos compañeros de equipo de los Japoneses Del Mal en México, fueron el único dúo con experiencia en una triple amenaza de parejas donde se midieron a El Lindaman y Yuki Ueno y a El Desperado con Volador Jr. Fue una batalla intensa donde HANAOKA se rindió con la Pinche Loco de Desperado.

Siguió un combate de cuatro contra cuatro de enmascarados, recordando a la Fukumen League de Michinoku Pro.Alejandro de NOAH, Billy Ken Kid de Osaka Pro, Gurukun Mask de Ryukyu Dragon y Mistico de CMLL contra Atlantis Jr, Black Mensore de AJPW, Dragon Kid de Dragon Gate y BUSHI de NJPW. Fue una vertiginosa lucha donde los vuelos y lances estuvieron a la orden, emocionando a los aficionados. Igual que hace 7 años, que se realizó la última edición de la Fukumen League, fue Místico quien se alzó con la victoria con la Mística.

En la cartelera original no figuraba CIMA frente a Kazuki Hirata de DDT. Hirata usaría sus lentes de baile, en referencia al antiguo rival de CIMA, Magnum Tokyo, para llevar al miembro de STRONGHEARTS a un movimiento frenético, pero CIMA rompió el hechizo para golpear a su rival con la Meteora.

La semifinal fue una lucha de quíntuple amenaza donde intervinieron Ninja Mack, YO-HEY, Taiji Ishimori, Shun Skywalker y Soberano Jr. Se formaron y rompieron alianzas entre Ninja Mack y YO-HEY, pero sería la pareja de Ishimori y Skywalker la que resultó más efectiva, hasta que Ishimori lo traicionó para acabar con YO-HEY castigándolo con un Bloody Cross.

En el turno principal, se dio un mano a mano entre Atsuki Aoyagi de AJPW y Master Wato de NJPW. Fue un constante ir y venir de acciones, Aoyagi parecía tener la ventaja con un aplastante moonsault, pero sería la Recientememte II la que le daría la sorpresiva victoria a Wato. El joven prometió un futuro brillante para toda la lucha juvenil con él a la vanguardia.

Al final, todos los participantes subieron al ring para la foto conmemorativa. Y el público aplaudió satisfecho, esperando que el próximo año se realice otra edición.

Los resultados completos son:

NJPW/Hiromu Takahashi Produce “ALL STAR JR. FESTIVAL 2023”, 01.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,381 Espectadores

0. Special Giveaway Match: YOH, Soma Watanabe y Kazuma Sumi vencieron a Fuminori Abe, Akira Jumonji y Ryo Hoshino (10:35) con un Direct Drive de YOH sobre Jumonji.

1. Hiromu Takahashi, AMAKUSA y Fujita “Jr.” Hayato derrotaron a Kazuki Hashimoto, HAYATA y YAMATO (8:52) con la K.I.D de Hayato sobre Hashimoto.

2. Isami Kodaka y MAO vencieron a SHO y Onryo (9:43) cuando SHO fue descalificado.

3. Keep it up! Shinjiro Otani Ten Man Tag Match: Tatsuhito Takaiwa, TAKA Michinoku, Minoru Tanaka, Yoshinobu Kanemaru y Jun Kasai derrotaron a MUSASHI, LEONA, Kota Sekifuda, Shoki Kitamura y Chicharito Shoki (10:28) con una Death Valley Bomb de Takaiwa sobre Shoki.

4. Ryusuke Taguchi, Hikaru Sato y Yumehito Imanari vencieron a The Great Sasuke, Tigers Mask y Batten Blabla (7:29) con un Cross Armbreaker de Sato sobre Blabla.

5. 3 Way Match: Volador Jr. y El Desperado derrotaron a Yuki Ueno y El Lindaman y a DOUKI y HANAOKA (10:34) con la Pinche Loco de Desperado sobre HANAOKA.

6. Fukumen Eight Man Tag Match: Mistico, Gurukun Mask, Billy Ken Kid y Alejandro vencieron a Atlantis Jr., BUSHI, Black Menso~re y Dragon Kid (11:29) con La Mística de Místico sobre Menso~re.

7. CIMA derrotó a Kazuki Hirata (7:16) con la Meteora.

8. 5 Way Match: Taiji Ishimori venció a Shun Skywalker, YO-HEY, Ninja Mack y Soberano Jr. (9:38) con un Bloody Cross de Ishimori sobre YO-HEY.

9. Master Wato derrotó a Atsuki Aoyagi (14:24) con la Recientemente II.