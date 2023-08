Cuatro talentos sin aparentes nexos entre sí se unen para caminar juntos y que todos gocen de exposición. Podríamos tachar esto de «lazy booking» (término ahora en boga), habitual cuando una compañía no sabe o no quiere elaborar una vía creativa individual para algunos competidores de forma consistente y los compacta para ahorrar tiempo y espacio.

The Judgment Day propiciaban tal suspicacia en sus inicios, cuando, tras una traición sin mucho fundamento (hacia Edge), Finn Bálor, Rhea Ripley y Damian Priest establecieron la nueva forma del grupo. Pero poco a poco, y sumándole el mérito añadido de ser coetáneos de otras facciones como The Bloodline, The Judgment Day empezaron a ser tomados en serio.

Hasta alcanzar su mayor momento de popularidad hoy día, gracias al divertido tándem Rhea Ripley-Dominik Mysterio; este último revelado como un completo acierto bajo faceta ruda, compitiendo en abucheos con Roman Reigns y cualquier villano de la historia reciente de WWE. Y asimismo, el aval de Damian Priest como Mr. Money in the Bank 2023, quien podría suponer el futuro dinamitador del cuarteto.

► Payback, asunto de The Judgment Day

Reflejo del tirón que WWE no quiere desaprovechar con The Judgment Day es el afiche oficial para Payback 2023, presentado por Triple H.

Con su cartel aún por inaugurarse, Payback 2023 albergará, pues, la implicación de cuanto menos algún miembro de The Judgment Day.

Como principal candidata surge Rhea Ripley, quien no tuvo defensa del Campeonato Mundial Femenil WWE en SummerSlam 2023. Entendemos que la australiana sí competirá en la cita del próximo 2 de septiembre, seguramente contra Raquel Rodriguez.

También Finn Bálor y Damian Priest. The Judgment Day lucharon contra Cody Rhodes, Seth Rollins y Sami Zayn en el episodio de esta semana de Raw, saliendo derrotados, y tal vez Bálor o Priest busquen cobrarse venganza individual contra «The American Nightmare». Aquí, el nombre del «premium live event» y su afiche tomarían sentido.

Y claro está, Dominik Mysterio, aunque el hijo de «The Master of 619» se encuentra actualmente más inmerso en asuntos de NXT, ya que porta el Campeonato Norteamericano de la marca dorada. Mustafa Ali parece será su rival en el especial Heatwave.

Ante el potencial desmantelamiento de The Bloodline, The Judgment Day es ahora la mejor posicionada para tomar el relevo como principal facción de WWE. «Lazy booking» o no, cuestión de suerte o no, McMahonlandia se apunta otro tanto.