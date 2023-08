¿Se avecinan cambios en The Judgment Day?

En el reciente evento premium, SummerSlam de este sábado, Finn Bálor no logró arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE a Seth Rollins. Esto sucedió a pesar de la intervención de The Judgment Day en apoyo al líder del grupo. Sin embargo, la situación pudo generar un malentendido gracias al maletín de Damian Priest, con el que Bálor impactó antes de ser derrotado.

La situación fue abordada en el reciente Monday Night Raw, cuando Priest y Bálor discutieron tras bastidores, hasta que Rhea Ripley hizo de mediadora. No obstante, y a pesar de que quedaron en buenos términos hacia el final del programa, JD McDonagh estaba al acecho y mencionó que el maletín de Priest está siendo causa de discordia entre los miembros de The Judgment Day.

► JD McDonagh podría reemplazar a Damian Priest

A pesar de que puede apreciarse una aparente calman en The Judgment Day, es evidente que existen grietas al interior del grupo, más aún si consideramos que un video inédito captó una discusión entre Bálor y Priest fuera del aire. No obstante, aún no se ha evidenciado una ruptura en pantallas y muchos se preguntan cuándo podría darse la eventual división entre los miembros del grupo.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Alvarez repasaron el reciente Monday Night Raw, e hicieron la observación de la posibilidad de que JD McDonagh se una a Judgment Day, en lugar de Damian Priest.

«Parece que JD va a reemplazar a Damian Priest en The Judgment Day cuando se produzca esta gran división»

Habrá que ver cómo progresa esta historia, porque podría haber mucho camino por recorrer. The Judgement Day comenzó con Edge y Damian Priest hace más de un año, y ha sufrido algunos cambios desde entonces gracias a la adición de Finn Bálor, Rhea Ripley y Dominik Mysterio, logrando situarse en los planos estelares de la programación semanal, cuando muchos creían que sl grupo podría no tener éxito.