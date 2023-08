Matt Hardy compara la TV en vivo con la TV grabada

Ocurre en todas las compañías, pero en AEW, Dynamite y Collision son en vivo, pero Rampage es grabado. En WWE, Raw, NXT y SmackDown son en vivo, pero Main Event se graba previamente. Y en IMPACT todos los programas fueron grabados antes. Alguien que sabe a la perfección como funciona esto en las tres compañías es Matt Hardy.

Y de ello estuvo hablando en un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy contestando a si cree que los shows filmados le restan intriga a los mismos. El luchador veterano explica que si bien eso puede suceder, en ocasiones es un mal necesario.

Epic tag team action is set for Wednesday Night #AEWDynamite when The Hardys take on the Young Bucks LIVE from Columbus, Ohio!

Don’t miss Wednesday Night #AEWDynamite at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork!@MATTHARDYBRAND | @JEFFHARDYBRAND | @youngbucks pic.twitter.com/ak8OcCoCJg

— All Elite Wrestling (@AEW) August 6, 2023