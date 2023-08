Matt Hardy: «Amaría hacer equipo con Wardlow en AEW»

En la más reciente edición de su podcast denominado The Extreme Life of Matt Hardy, el veterano luchador, actualmente en AEW, Matt Hardy, fue cuestionado por un fanático que le preguntó con qué otro luchador le gustaría hacer equipo en AEW.

Obviamente, además de las opciones obvias como su hermano Jeff Hardy, o Ethan Page, o Isiah Kassidy o Marq Quen. Esta fue su interesante respuesta:

► Matt Hardy nombra dos luchadores con los que le gustaría hacer equipo en AEW

«La primera persona que voy a mencionar, y si escuchas mi programa, ya lo sabes; si no, probablemente no, pero voy a decir Wardlow. Me encantaría hacer equipo con Wardlow en AEW, definitivamente sería genial…

«Alguien que creo que estaría encantado de hacer un trío conmigo y Jeff sería Eddie Kingston. Antes de que se fuera a Japón, me dijo: ‘Cuando regrese de este G1, ¿puedo estar con ustedes?’

«Y me dijo: ‘Veo lo que están haciendo, siempre están creando, son muy creativos. Es fácil. ¿Puedo estar con ustedes? ¿Puedo estar en la Hardy Party?’ Me encanta Eddie Kingston, hombre».