Samantha Irvin está en WWE gracias a un Salón de la Fama

Samantha Irvin está en la WWE desde el 2021. Actualmente es anunciadora de WWE RAW después de haber estado trabajando en SmackDown, NXT y 205 Live, y poco a poco se ha ido ganando el afecto de los fanáticos, no solo por su relación con Ricochet, sino también por la forma en cómo suele presentar a las Superestrellas durante sus combates, siendo más notorio en los casos de Imperium o Chelsea Green.

► Mark Henry fue quien introdujo a Samantha Irvin a la WWE

Antes de unirse a la WWE, Samantha Irvin se centró en avanzar en su carrera musical, pero una interacción en las redes sociales con un miembro del Salón de la Fama de la WWE pronto cambió ese rumbo. La presentadora reveló durante un episodio reciente de Out of Character cómo Mark Henry la guió al mundo de la WWE. Ambos se pusieron en contacto y de alguna manera, Henry valoró su trabajo y su voz, y le consiguió una audición. Eventualmente Irvin terminó firmando con WWE como anunciadora.

«Un día me desperté y Mark Henry estaba citando en Twitter mis fotos y mis videos, y dijo: ‘WWE está llamando. ¿Alguna vez pensaste en entrar en la lucha libre?’. Llamé a mis hermanos. Pensé: ‘Esto es una locura’. Luego le envié un mensaje a Mark Henry en Twitter y le dije: ‘Uh, absolutamente, 100% sí. No soy un atleta. Realmente no sé en qué podría contribuir, pero haré cualquier cosa por ello’. Entonces él dijo: «Está bien, bueno, puedo conseguirte una prueba. Eso es básicamente lo que podría hacer, y luego, una vez que entres por la puerta, entonces puedes decirle a la gente que tal vez lo que estás interesada en hacer. Pero, ¿harías una prueba?’ Y yo estaba como, ‘Sí’.»

A pesar de que la pandemia de COVID-19 detuvo gran parte de los conciertos de musicales de Samantha Irvin, Henry de alguna manera se dio cuenta de su trabajo y la puso en contacto con la compañía. La presentadora confesó también que era una gran fanática de la WWE antes de firmar su contrato y siempre se imaginó trabajar allí aportando con su voz. Paradójicamente, ambos todavía no se conocen en persona, aunque todavía se mantienen en contacto.