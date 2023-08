Freddie Prinze Jr.: «Dominik Mysterio superó las expectativas»

Sin duda alguna, ganar el Campeonato Norteamericano NXT fue la más grande bendición de Dominik Mysterio, quien aunque ya era popular junto a su «Mami» Rhea Ripley, ahora se ha ganado el respeto de los fanáticos porque ya tiene una correa de campeonato en su poder.

Y todo esto ha hecho que sus detractores empiecen a verle valor a Dominik, quien fue muy criticado, incluso por muchos aficionados, quienes decían que llegó a WWE solo gracias a su padre, Rey Mysterio, y que no tenía talento.

► Dominik Mysterio es elogiado en grande por Freddie Prinze Jr.

Una de esas personas que cambió de opinión, aunque él asegura que siempre apoyó a Dom, es el reconocido actor y ex guionista creativo de WWE, Freddie Prinze Jr., quien en la más reciente edición de su podcast Wrestling with Freddie, dijo grandes palabras para Dominik Mysterio. Estas fueron sus delcaraciones:.

«Estoy pidiéndole oficialmente al nuevo Campeón Norteamericano NXT, ‘Dirty’ Dominik Mysterio, que consiga un paraguas porque voy a estar bañando a esta joven estrella con elogios.

«Mi compañero y yo nunca criticamos a Dominik Mysterio en nuestro programa, y siempre esperamos lo mejor para él. Ahora, el personaje de Dominik ha superado ampliamente las expectativas de cualquiera.

2Tanto de la compañía como de él. No creo que él haya previsto que esto ocurriera tan rápidamente y tuviera una reacción tan grande. De ninguna manera esto fue la trama original. Sin duda es una historia que se fue adaptando en el camino, ¿verdad?

«¿O alguien habrá dicho: ‘¡Tengo un plan para Dominik Mysterio, y observen y aprendan!’ No lo creo. No podría imaginar que alguien pensara que la trama se volvería tan grande como lo ha hecho.

«Las reacciones que recibe Dominik Mysterio son más intensas que las de Sami Zayn o MJF en su último pico de popularidad. Al principio, no era un seguidor que pensara que la historia de Dominik Mysterio con The Judgment Day sería exitosa, pero no me quejo al respecto.

«Y ahora, incluso en casa, mis hijos y yo, cuando Dom comienza a hablar, todos simplemente decimos ‘¡Abucheo!’ Porque todos los demás también lo hacen, amigo, y es simplemente increíble. No sé cómo lo hizo, pero prepárate, ten tu paraguas listo, porque te bañamos con elogios».