Finn Bálor: «Dominik era un niño y ahora es un hombre»

«Hasta ahora, creo que mi momento favorito en WWE ha sido unirme a Judgment Day. Fue ahí donde conocí a mi compañera ‘Mami’, a Finn y a mi chico, Damian. Me lo he pasado en grande con Judgment Day. Claramente hemos estado dominando en WWE. Así que unirme a ellos ha sido uno de mis momentos favoritos hasta ahora». Esto comentaba recientemente Dominik Mysterio. El haberse unido a The Judgment Day ha sido un movimiento fundamental para que despegara como una joven estrella de WWE.

► Dominik Mysterio: de niño a hombre

¿Lo habría hecho de no haberse convertido en heel volviéndose contra su padre, Rey Mysterio? Nunca lo sabremos. Probablemente, no, o al menos no tan pronto, porque la verdad es que ha sido un ascendo meteórico el de Dirty Dom, quien actualmente es el Campeón de Norteamérica. De él estuvo hablando recientemente Finn Bálor en WrestleBinge. The Prince lo recibió con los brazos abiertos en la facción y ha sido clave también en su crecimiento, en su paso de niño a hombre, como el nativo de Irlanda señala:

«Cuando Dominik llegó al Día del Juicio, era poco más que un niño. Pero ahora, créeme, se ha convertido en un hombre«. Además, el primer Campeón Universal, apunta también que está abierto a ganar el Campeonato de Parejas con Dominik. Señala esto cuando le preguntan por la posibilidad de hacerlo con Damian Priest, con quien no está en su mejor momento, pues una vez más una disputa entre los dos impidió que Bálor venciera a Seth Rollins para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

«Sí, ya sea con Damian o con Dom, no importa. Pero pienso que si fuera campeón en parejas, me convertiría en un campeón grand slam. Así que es algo que espero que esté en el horizonte».