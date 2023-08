La admiración de Logan Paul hacia Dominik Mysterio

No hay nadie más odiado en WWE que Dominik Mysterio. Ni Roman Reigns, ni Solo Sikoa, veremos Jimmy Uso, ni Austin Theory, ni Grayson Waller… Tampoco Logan Paul. Todos ellos no reciben nada más que abucheos de los fanáticos en cada una de sus apariciones pero es que al Campeón de Norteamérica ni siquiera le dejan hablar durante sus segmentos.

Y The Maverick quiere obtener la misma reacción, como señala en The Stephen A. Smith Show. Curiosamente, tanto uno como el otro se ganaron el odio rivalizando con Rey Mysterio. De hecho, cuando el también boxeador llegó a la compañía lo hizo juntándose con The Miz -aunque se ganó cierto cariño cuando este lo traicionó- contra padre e hijo Mysterio.

► Logan Paul, ¿como Dominik Mysterio?

«Bueno, hay una persona que está activa en este momento a quien admiro. Tiene inclinaciones de villano y se hace llamar Dominik Mysterio. Es el hijo de Rey Mysterio y se enfrascó en una disputa con su padre, ¡y funcionó! El público lo devoró como si realmente lo odiaran. Creo que podría ser un odio genuino.

Dom acerca el micrófono a su boca e intenta hablar, pero todos en cada arena, en todo el país, alrededor del mundo, lo abuchean. No puede hablar, no puede dar promos. Eso es a donde quiero llegar. Quiero ser tan odiado que no pueda decir una palabra cuando entre al recinto«.

Otra curiosidad que podemos señalar es que muchos del WWE Universe tienen la misma crítica contra Dominik y Logan: están en una posición que no se ganaron. Es decir, uno por ser el padre del enmascarado más grande de todos los tiempos y otro por ser una celebridad mundial están disfrutando de oportunidades que no tendrían de otra manera.