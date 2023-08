Mike Perry firma nuevo contrato con BKFC

El ex peso welter de UFC Mike Perry continuará su viaje de boxeo bareknuckle bajo la bandera de BKFC.

Perry (3-0 BKFC) se unió a la promoción poco después de su última pelea en la UFC en abril de 2021, y ahora ha vuelto a firmar para un nuevo acuerdo de varias peleas, anunció la promoción el miércoles.

«Estoy absolutamente emocionado de hacer el anuncio hoy de que ‘Platinum’ Mike Perry vuelve a firmar con BKFC», dijo David Feldman, presidente y fundador de BKFC. «Su presencia en nuestra promoción ha galvanizado verdaderamente a la empresa.

«Durante los dos últimos meses, los aficionados y los medios de comunicación se han puesto en contacto conmigo todos los días para preguntarme cuándo sería su próximo combate. Con el anuncio de hoy, podemos ultimar los planes para su esperado regreso al cuadrilátero».

► Carrera de Mike Perry en BKFC

«Platinum» Perry está invicto en la competición sin guantes, cosechando tres victorias en BKFC. En su debut en BKFC: KnuckleMania 2, Perry derrotó a Julian Lane por decisión unánime. Siguió esa actuación con una victoria por decisión mayoritaria sobre Michael Page seis meses después.

En su último combate, en BKFC 41, detuvo al ex campeón de peso medio de la UFC Luke Rockhold en el segundo asalto por nocaut técnico debido a una lesión. Tras el combate, tuvo un cara a cara improvisado con la superestrella de las MMA Conor McGregor. El combate fue el acto principal de la tarjeta más grande de la promoción hasta la fecha, y ahora han asegurado los servicios de Perry para otra serie de peleas.

Perry declaró recientemente a MMA Junkie Radio que le interesaba el boxeo tradicional. Mencionó su deseo de pelear con Tommy Fury o KSI, además de con boxeadores profesionales más veteranos como Jermell Charlo o Dmitry Bivol.

«Sé que puedo boxear«, dijo Perry. «Sé boxear. Sé boxear tan bien que podrías pegarme y no importaría, te daría un cabezazo en las manos y luego te daría un puñetazo en la cara que te rompería los dientes. No puedo mentir: ahí es donde estoy. Me encanta boxear, y no importa el deporte, voy a boxear contigo».

No se ha anunciado ninguna fecha para el regreso de Perry al cuadrilátero del BKFC, aunque la promoción planea otro gran acontecimiento antes de finales de año.