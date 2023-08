Durante el AEW Dynamite de esta semana, Rob Van Dam tuvo su primera lucha como All Elite enfrentando A Jack Perry por el Campeonato FTW. Lamentablemente para él, el campeón lo sorprendió con un golpe en la entrepierna que el árbitro no vio para obtener la victoria. Una derrota no es la mejor manera de comenzar esta nueva aventura pero la manera en que se dio puede abrirle la puerta a una revancha, quizá en All In. Veremos próximamente qué sigue para esta historia.

► El debut de Rob Van Dam en AEW

Antes, vamos con las primeras palabras de RVD después de este combate para las cámaras de AEW Digital Exclusive:

«Bueno, se sintió realmente grandioso esta noche, debo admitirlo. Cuento con la energía positiva que traen los fanáticos. Dependo de conectarme con ellos, pero aún me siento abrumado cuando todos tienen carteles de RVD y todos cantan al unísono por mí. Siempre supera mis expectativas. Cuando ese momento es genuino y estoy conectado con ellos, solo siento amor. El amor es la energía más poderosa en el universo».

No solo las suyas, sino también las de Jerry Lynn, que estuvo a su lado:

«No salió como esperaba esta noche, pero la forma en que sucedió no afecta su reputación. Vi lo que ocurrió y, al menos entre nosotros dos, siempre quisimos demostrar que éramos los mejores en la lucha libre, sin tomar atajos«.

Será verdaderamente interesante ver cómo se desarrolla Rob Van Dam en AEW. Sus mejores tiempos quedaron atrás hace mucho, ha tenido múltiples e importantes lesiones, pero con su experiencia, talento y sabiduría puede aportar muchísimo a la compañía All Elite.