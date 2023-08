Rob Van Dam está nuevamente en lo más alto de la lucha libre profesional. Que nadie se emocione en demasía porque no hemos vuelto a los 90 ni a los 2000 pero la verdad es que ha comenzado a trabajar -con más o menos regularidad, eso lo iremos viendo- en AEW. Y el miércoles en Dynamite va a luchar contra Jack Perry por el Campeonato FTW. Ahí es nada. Hasta ahora, si bien ha seguido activo, The Whole F’N Show se movía por la escena independiente sin llamar mucho la atención.

► Rob Van Dam contesta a las críticas

Pero no todo es bueno, pues a pesar de que no mostró nada en exceso durante su primera aparición en la compañía All Elite ya ha recibido algunas críticas, como que es viejo y frágil, a las cuales quiso contestar en una reciente visita a Premier Streaming Network.

«Algunos de los comentarios que he leído… un tipo dijo: ‘es demasiado viejo y frágil por haber castigado su cuerpo’. Personalmente, no me siento identificado con lo de viejo, porque no me siento así. Entiendo que, a los 52 años, los jóvenes puedan usar ese argumento, y es lo que es, no me siento ofendido por ello, pero no me identifico con esa idea, porque me siento estupendo.

«Sabiendo lo que sé, teniendo la perspectiva que tengo, cuando veo algo así, simplemente pienso que esas personas están reflejando sus propias experiencias en sus vidas, porque han conocido a personas que se deterioran a los 35 años, y también lo comprendo«.

RVD cuenta también cómo lo escondieron antes de su debut:

«Cuando salí de mi limusina, o lo que sea que fuera esa maldita cosa, me pusieron en una silla de ruedas y me cubrieron con una manta, luego me llevaron hasta una habitación, así que tenía mi propio espacio. Como se tomaron tantas molestias, decidí quedarme en mi habitación y no iba a fastidiarles las cosas. Así que me mantuve oculto hasta después de mi aparición, y algunos de los chicos como Matt Hardy y Jeff Hardy, Brian Cage, algunos de los chicos a quienes pude ver, me dijeron: ‘Creí que escuché a la multitud coreando RVD, ¡fue genial!'».