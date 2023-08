Tony Khan vio en vivo a Rob Van Dam en ECW en 1996

Rob Van Dam debutó recientemente en AEW apareciendo en Dynamite para encararse con Jack Perry, actual Campeón FTW. Posteriormente, hemos estado informando sobre si va a tener una lucha en All In, así como también de cuántas tendrá en la compañía All Elite. Ahora dejamos a un lado el futuro para hablar del pasado y descubrir -a través de sus declaraciones en Inside The Ropes– que en una ocasión Tony Khan acudió a un show de ECW en 1996 en el que luchó RVD.

#OnThisDay in 1996: ECW The Doctor Is In: Sabu defeated Rob Van Dam in a stretcher match. There were plenty of brutal bumps. **3/4 pic.twitter.com/VRx4NWIoUW — Allan (@allan_cheapshot) August 3, 2017

► RVD y Tony Khan en 1996

«Antes de anoche, solo había hablado con él por teléfono, así que finalmente lo conocí en persona. Y, sinceramente, fue muy amable, respetuoso y me recordó algo que ya me había dicho hace mucho tiempo por teléfono: que como fan, estuvo presente en la lucha en camilla entre RVD y Sabu en Filadelfia. Me contó que esa noche fue un momento trascendental que me catapultó».

«En aquel momento, esa lucha era mi favorita. La amaba. Recuerdo muy bien la lucha, ciertos momentos de ella. En esa época, cada lucha para mí era la siguiente que se convertiría en mi favorita, especialmente si involucraba a Sabu. Él estuvo allí, y esa fue una noche realmente especial para él como fan también. Muy emocionante».

RVD también comentaba sobre utilizar la canción Walk, de Pantera, durante su entrada a AEW:

«Fue increíble. Sí, cuando supe que iba a tener los derechos de Walk, me puso en una vibra diferente. ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente saber la reacción que iba a generar y cómo los fanáticos estarían conectados emocionalmente con eso, me hizo dejarlo sonar unos segundos».