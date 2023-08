«[…] Pensé que se trataba de honor. Pensé que se trataba de no involucrarse, que renunciabas a la oportunidad de ser el Jefe Tribal por interferencia, o algo así. Además, tampoco entendí lo suficiente por qué Jimmy ayudaría. ¿Por qué? Si hubiera habido un Anciano en ringside… ¿te imaginas si Rikishi hubiera estado sentado en ringside y hubiera sido enviado allí por los Ancianos para asegurarse de que el Combate Tribal se mantuviera y respetara? Pero luego, cuando el combate fue como fue y el Combate Tribal no se mantuvo ni se respetó, habríamos visto a Rikishi ponerse de pie, sacudir la cabeza en desaprobación y marcharse […]». Bully Ray criticaba y corregía recientemente el Roman Reigns versus Jey Uso de SummerSlam.

► Roman Reigns vs. Jey Uso

El combate en términos generales fue fantásticamente recibido pero algunas personas no quedaron del todo contentas, como también es el caso de Freddie Prinze Jr., antaño guionista de WWE y actor de Hollywood. Comparte su punto de vista en un episodio reciente de su pódcast, Wrestling with Freddie. Y la verdad es que es similar al del luchador de IMPACT e integrante del Salón de la Fama del McMahon Empire con The Dudley Boyz en lo relativo a que verdaderamente no se sintió como una lucha de samoanos.

«Tribal Combat fue una farsa. Una completa falsedad, y estoy molesto por ello. ¿Qué diablos es un Tribal Combat? Pensé que estos tipos iban a salir al estilo de Wakanda [país ficticio del Universo Cinematográfico Marvel], con palos de kendo, no sé si los samoanos tienen escudos, pero si los tienen, escudos samoanos, y se iban a golpear hasta que los palos de kendo se rompieran, y luego se golpearían con los escudos hasta que estos se rompieran. Y cuando no quedara nada más, simplemente pelearían.

«No se suponía que nadie interfiriera, [sin embargo] dos personas intervinieron. No sentí mucha cultura samoana en la lucha, lo cual me pareció extraño. Y no lo digo de manera oportunista, solo … básicamente fue una lucha [sin descalificación]».