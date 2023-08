En AEW están felices con RVD por su lucha en Dynamite

Anoche en Dynamite, vimos a Rob Van Dam hacer su debut luchístico en AEW. El veterano ex ECW y Miembro del Salón de la Fama WWE, no pudo quitarle el Campeonato FTW a la nueva versión villana de Jack Perry, pero sí pudo impresionar a mucha gente tras bambalinas en AEW.

Según reveló Sean Ross Sapp de FIghtful Select, la buena lucha que dio RVD dejó sorprendidos al propio Tony Khan y a muchos luchadores y productores tras bambalinas. Estas fueron sus palabras:

► RVD demuestra que pese a su edad, lucha como si tuviera 25 años

«Las personas con las que hablamos afirman que el equipo detrás de escena en AEW quedó contento con la actuación de Rob Van Dam en Dynamite. Él se entregó por completo en esa lucha».

El combate fue destacado, por lo que ahora resta por ver qué planes tiene Khan para el futuro de RVD, pues inicialmente, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider reportó que RVD tenía contrato con AEW solo para hacer esta lucha contra Perry.

Ya veremos si ambas partes logran un acuerdo para que RVD tenga más apariciones y más luchas en AEW, probablemente en algún PPV cercano como All In 2023 en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, o en el PPV All Out 2023 en septiembre.