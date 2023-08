¿Por qué eligió Paul Heyman a Roman Reigns sobre Brock Lesnar?

Sigue siendo la historia más alucinante de los últimos tres años en WWE que se dice pronto dadas las carencias de las que hemos sido testigos en más de una ocasión. Con Paul Heyman y Roman Reigns de la mano, estamos viviendo la evolución del storytelling o de manera de contar las historias como nunca antes habíamos sido testigos, en primera línea y con boleto VIP, pero ¿En qué parte de la historia nos encontramos?

Los recientes problemas entre los diferentes miembros de The Bloodline, están haciendo que nos planteemos ¿Hasta cuándo va a durar la historia del grupo? Pregunta para la que Paul Heyman parece tener respuesta.

► ¿En qué parte de la historia de The Bloodline nos encontramos?

«Estamos en una etapa temprana de la misma. Si quieres que sea arrogante, Paul Levesque te dirá que hemos batido todos los récords y cada viernes más y más, y cada PLE más y más y cada WrestleMania más y más… Hay mucho más que aprender y muchas más cosas para nosotros, para hincar el diente y fabricarlas… este es un deporte en constante evolución. Si luchas en las artes marciales y dices que eres cinturón negro desde hace tanto tiempo, a la semana siguiente perderás. Esto evoluciona constantemente, es una forma de entretenimiento en la que no puedes dar nada por hecho ni pensar que conoces lo que va a pasar porque si todo fuera tan predecible podríamos y deberíamos ser reemplazados. Si no vienes a trabajar hoy con la ambición de ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy no serás el mejor de todos los tiempos y eso es lo que Roman Reigns quiere ser y para ello se esfuerza a diario.

«Esa es la razón por la que me asocié con Roman Reigns, ¿Cómo podía superar mi etapa con Brock Lesnar? Juntándome con Roman Reigns porque él es así de ambicioso y lo desea con todas las ganas del mundo. Aca de empezar, veremos qué nos espera en el siguiente episodio».

► ¿Qué es lo siguiente para Paul Heyman tras la desbandada de The Bloodline?

«¿Qué va a hacer tú cuando el mundo explote y todos tengamos que irnos a vivir a Marte por culpa de Elon Musk? ¿Ya está? ¿La desbandada de The Bloodline? ¿No hay más historias que contar? Cómo os he dicho, es el tercer capítulo y haces preguntas del octavo o noveno. Sabemos por qué Jimmy hizo lo que hizo, por qué Solo Sikoa se separa de Roman Reigns, sabemos lo que representa Paul Heyman… se acabó, lo vemos todo el viernes… Cálmate un poco, vamos a progresar en las historias. Llevamos tres años con esta historia y no he escuchado a nadie que diga que es aburrida ni que vaya a menos, al contrario, cada vez añadimos más y más capas a cada uno de los personajes y cuando piensas que los conoces siempre hay algo más que saber de ellos y de su relación con el resto del grupo o de la gente que hay fuera del grupo, como Sami Zayn. ¿Qué haré cuando se separe The Bloodline? No lo sé, probablemente esté celebrando mi 120 cumpleaños por entonces».