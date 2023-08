Billie Starkz anunciada para el Grand Prix femenil de Wrestling Revolver

La empresa de lucha libre independiente Wrestling Revolver ha anunciado a traves de sus redes sociales que «Space Jesus» Billie Starkz ha sido anunciada como la primera participante en Wrestling Revolver Women’s Grand Prix. No se han anunciado otras participantes en el torneo, pero Renee Paquette de AEW ha sido nombrada embajadora especial del evento.

El Gran Premio de Mujeres de Revolver se llevará a cabo como parte de un evento doble de Revolver que tendrá lugar el domingo 8 de octubre a las 3 p. m. desde el Calumet Center en Dayton, Ohio. El evento está programado para transmitirse en vivo por FITE+ .

🚨BREAKING🚨

TOURAMENT ENTRANT #1

Signed for 10/8#RevolverGrandPrix

Dayton, OH – 3pmET

LIVE on @FiteTV+

"SPACE JESUS"

Billie Starkz!

Tickets go on sale: Wednesday, August 16th at 8pmET

🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/k3p2FK50lG

— Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) August 12, 2023