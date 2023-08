¿Qué aprendió L.A. Knight en WWE?

Con toda la experiencia del mundo y dos décadas en el negocio, L.A.Knight (40) ha encontrado una segunda juventud en WWE. El luchador de Maryland no sabe muy bien como le ha venido todo este ruido que le rodea, que no le abruma, ni sabe cuánto durará, pero de lo que sí está seguro es de que se lo ha ganado con creces y de que pase lo que pase a partir de ahora, va a disfrutar plenamente de todo porque se lo merece.

►¿Qué ha aprendido en WWE que no supiera antes?

Parece una pregunta de perogrullo, pero no. Para alguien de mil batallas en épocas, televisiones y compañías diferentes, pudiera decirse que lo sabía todo, pero al ser preguntado en la rueda de prensa de SummerSlam por Contralona fue claro:

«He hecho televisión en muchas empresas pero no hay lugar más grande que éste. Hay mucha más presión aquí porque si lo piensas, el resto son empresas pequeñas, todos quieren venir aquí. Este es el mayor escenario. La presión que la gente me quiere poner encima no es nada porque la presión que yo tengo en mi cabeza y mi exigencia conmigo mismo es tremenda porque no sé como parar. Mucha gente en mi situación habría parado hace tiempo y yo no puedo sentarme y dejarlo. Incluso si una pequeña botella como esta se me resiste, no puedo dejarla y pediré una llave para poder abrirla. Hay que pensar en positivo y seguir hacia delante. Esto no ha hecho más que empezar«

Nunca antes ha tenido esta popularidad arrolladora que le ha llevado a ser el luchador con más ventas en la tienda de WWE pero, ¿Le da miedo? ¿Tiene vértigo?

«No tengo miedo. Creo en mi, creo en mis posibilidades, lo que piense o sienta el resto me da igual. Nunca he salido ahí fuera a pedir a la gente que me aplaudiera o me diera nada. Todo ha sido orgánico, por mi mismo, así que si la gente me quiere o me odia… no me importa, voy a seguir siendo yo mismo porque me ha funcionado; ¿Significa eso que voy a poder seguir con esto a este nivel? Acabo de empezar y os lo diré, no sé qué significa rendirme… sí, ocasionalmente uno duda, pero hay momentos en los que te miras al espejo y ves quién eres, de dónde vienes y dónde estás y después piensas dónde demonios vas«.