Ricochet explica cómo se siente luchar con Gunther

Ricochet luchó contra Gunther por el Campeonato Intercontinental en el episodio de SmackDown del 16 de diciembre de 2022. No fue su primer mano a mano pero de él estuvo hablando recientemente el “One and Only” en una entrevista con Stephanie Chase contando cómo es compartir el encordado con el “Ring General”.

.@KingRicochet giving it everything he's got tonight as he clashes with @Gunther_AUT for the Intercontinental Championship! 👏👏👏#SmackDown pic.twitter.com/UyvyYkJ5uj

— WWE (@WWE) December 17, 2022