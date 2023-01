María Kanellis: “No odio WWE, AEW era lo mejor”

Ahora que existe AEW no es necesario que una luchadora o un luchador vaya a la WWE para mantener lo mejor posible a su familia. Esa es una de las cosas que la compañía Khan cambió cuando nació en 2019. Desde fuera, no es ni mejor ni peor, todo depende de la situación de cada uno. Y para María Kanellis (y Mike Bennett) lo mejor era ser All Elite, como ella explica en su reciente entrevista con Steve Fall para Wrestling News.

► María Kanellis eligió AEW sobre WWE

“AEW es la mejor situación para mi familia en este momento, el cronograma es el mejor. También me encanta crecer y construir con las empresas. Trabajé para Ring of Honor y construimos la división femenina, con Bobby Cruise. Construir es realmente interesante para mí. Para nosotros, es el mejor horario que podríamos tener con los niños.

“No odio a la WWE. Tuve grandes conversaciones antes de que tomáramos la decisión sobre a dónde íbamos a ir. Mi esposo tuvo excelentes conversaciones antes de que decidiéramos a dónde íbamos a ir. Eso es lo que la gente también debe entender, muchos de nosotros mantenemos excelentes relaciones en todas partes. Triple H y Stephanie (McMahon) enviaron canastas enormes a nuestra casa, llenas de regalos para mis dos hijos. Son estas canastas, caballo balancín, ropa, regalos realmente agradables para mis dos hijos. Por supuesto, agradezco que hayan hecho eso por nosotros en ese entonces, y todavía los tengo en alta estima hoy. Lo que están haciendo es genial. Estoy emocionada de ver a amigos como Mia Yim regresar y quien sea que probablemente regrese. Es divertido. Todavía tengo una gran relación con Scott D’Amore. No fue como: ‘Odio IMPACT, me voy’. No, esta fue la mejor decisión para mi familia“.

“La gente dice: ‘¿Cómo no volviste a la WWE?’. No significa necesariamente que no volveremos en algún momento. En este momento, esta es nuestra mejor decisión. Tony Khan es un gran jefe y nos ha estado tratando tremendamente. Estoy emocionada de ver a dónde vamos en esta locura de industria. Las puertas nunca se cierran, solo se olvidan por un momento, y luego tal vez vuelvas a eso“.

