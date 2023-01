Ricochet unió fuerzas a Braun Strowman para luchar con Imperium en el SmackDown del 23 de diciembre de 2022 en una lucha callajera llamada Miracle on 34th Street Fight durante la cual el “One and Only” llegó a sangrar por la cabeza hasta el punto de tener que recibir seis puntos de sutura una vez salió del escenario.

The Monster of All Monsters and @KingRicochet make the holidays painful when they battle #Imperium in a WWE tradition, the Miracle on 34th Street Fight. #SmackDown pic.twitter.com/yNhhzrvWys — WWE (@WWE) December 25, 2022

Mientras hablaba recientemente con Alistair McGeorge para Metro, el mismo luchador contaba que quiso emular a Steve Austin en WrestleMania 13 echando a los médicos cuando fueron a atenderlo pero debido al daño que tenía no pudieron hacerlo.

► Ricochet quiso emular a Steve Austin

“Honestamente, debido a que estaba sangrando mucho, obviamente los médicos van a salir y revisarte. Estaba tratando de [copiar] a Stone Cold, WrestleMania 13, [asintiendo vigorosamente] poniéndolo en mi cabeza, ya sabes. Me dijeron: ‘No, no podemos hacer eso’. Obviamente, como son los médicos, dicen: ‘Tenemos que asegurarnos de que estés bien, ¿qué estás haciendo?’. Estoy como: ‘Deja de limpiar la sangre’, y ellos dicen, ‘No, no podemos, ¿qué estás haciendo?’.

“Voy a cumplir 20 años (de carrera) ahora, lo cual es bastante loco. Creo que después de hacerlo durante tanto tiempo, creo que puedes juzgar la gravedad de una situación. Honestamente, creo que se veía peor de lo que era debido a la sangre y todo. Literalmente, se curó en cuestión de días, ¡fue tan fácil! Fue sólo un extraño accidente, y ni siquiera me dolió. Quiero decir, me dolió, pero no me noquearon y no vi estrellas”.

¿Os gusta lo que está haciendo actualmente Ricochet en la WWE?