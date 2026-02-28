Ricky Sosa, ¿próxima incorporación de TNA?

Una noticia sacudió este viernes la lucha libre europea: Ricky Sosa no competirá en la nueva edición del 16 Carat Gold que wXw tiene previsto producir la próxima semana, si bien estaría disponible para la última jornada. Según expuso la promotora, Sosa tiene entre manos una gran oportunidad laboral que no puede rechazar.

Ipso facto, imaginarán, y un servidor incluido, como comenté en el más reciente Banger Alert, se pensó en la llegada de Sosa a WWE o AEW, las dos grandes potencias actuales, inmersas en una guerra de contrataciones que cada día desarma con mayor premura a la escena independiente de sus mejores talentos. Pero no.

Fightful informa que tal ausencia viene motivada por la participación de Sosa en las próximas grabaciones televisivas de TNA, estipuladas para el 6 de marzo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU), 24 horas después de presentar en directo nuevo episodio de iMPACT! sobre el mismo escenario. Y, puntualiza el medio, se desconoce si Sosa ha firmado con TNA.

Por el momento, wXw asegura que el gladiador neerlandés estará el 8 de marzo en el cierre de su «Carat Gold Weekend», mientras GCW lo ha anunciado para debutar bajo sus focos durante el fin de semana de WrestleMania 42.

► Lo último de TNA

He aquí todo lo que dio de sí el séptimo episodio de Thursday Night iMPACT!, emitido este pasado jueves.