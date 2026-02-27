► Valor de Knockout

Frankie Kazarian se unió a la mesa de comentarios con Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para el primer encuentro del show.

The Nemeths derrotaron a Mike Santana y Leon Slater. Aunque no hay lucha todavía confirmada para Santana y Slater (Campeón Mundial TNA y Campeón de la División X, respectivamente) de cara al siguiente gran evento de la empresa (Sacrifice; 27 de marzo), los Nemeth sólo podían ganar por medio de algún incidente: la interferencia de Eric Young en los compases finales. Este, que llevaba algunas semanas señalando a Slater como culpable de la caída en desgracia de TNA, provocó que el inglés se desequilibrara y no conectara rápidamente su Swanton 450 sobre Nic Nemeth. Luego de que Santana hiciera retroceder a Young, Slater conectó dicho remate, pero Nemeth lo recibió con las rodillas en alto y lo enganchó poniéndolo de espaldas planas. ♠♠♠ 1/4 Santana se mostró un tanto disgustado con Slater tras la conclusión.

Aunque no hay lucha todavía confirmada para Santana y Slater (Campeón Mundial TNA y Campeón de la División X, respectivamente) de cara al siguiente gran evento de la empresa (Sacrifice; 27 de marzo), los Nemeth sólo podían ganar por medio de algún incidente: la interferencia de Eric Young en los compases finales. Este, que llevaba algunas semanas señalando a Slater como culpable de la caída en desgracia de TNA, provocó que el inglés se desequilibrara y no conectara rápidamente su Swanton 450 sobre Nic Nemeth. Luego de que Santana hiciera retroceder a Young, Slater conectó dicho remate, pero Nemeth lo recibió con las rodillas en alto y lo enganchó poniéndolo de espaldas planas. ♠♠♠ Santana se mostró un tanto disgustado con Slater tras la conclusión. Ante el micrófono de Gia Miller, The Righteous aseguraron que se ganarían la confianza de los Hardy en el estelar de la noche.

Dani Luna derrotó a Léi Yǐng Lee (con Xia Brookside). Ya sin el Campeonato Mundial Knockouts alrededor de la cintura de Lee, este punto tenía un fácil «bookeo». Pero no sé por qué TNA se empeña a menudo en complicar las cosas, vendiendo que Luna ganó a consecuencia de un golpe que se dio Lee contra un esquinero donde estaba la cadena que últimamente suele emplear la inglesa casi ya como parte de su atuendo, siendo rematada entonces vía Luna Landing. El problema es que dicha arma no se vio en ningún momento situada allí… ¿Por qué no haber conjuntado una simple victoria limpia de Luna? En cualquier caso, buen combate. ♠♠♠ 1/2

Ya sin el Campeonato Mundial Knockouts alrededor de la cintura de Lee, este punto tenía un fácil «bookeo». Pero no sé por qué TNA se empeña a menudo en complicar las cosas, vendiendo que Luna ganó a consecuencia de un golpe que se dio Lee contra un esquinero donde estaba la cadena que últimamente suele emplear la inglesa casi ya como parte de su atuendo, siendo rematada entonces vía Luna Landing. El problema es que dicha arma no se vio en ningún momento situada allí… ¿Por qué no haber conjuntado una simple victoria limpia de Luna? En cualquier caso, buen combate. ♠♠♠ Alisha Edwards, en una oficina con Tommy Dreamer y Carlos Silva, parecía convencida de rechazar una oferta de renovación, pero llegó Moose y tras un par de palabritas, fue capaz de convencerla para que continuase. Fácil.

AJ Francis derrotó a Mance Warner (con Steph De Lander) por DQ. Sobre los cuatro minutos, Francis subió una silla al ring, que por un forcejeo con De Lander terminó en manos de Warner, y el «Southern Psycopath» no tuvo dudas en darle uso. Resultado, descalificación y victoria para Francis, entre abucheos del respetable. Supongo que compensarán esto mediante revancha «hardcore». ♠♠

Sobre los cuatro minutos, Francis subió una silla al ring, que por un forcejeo con De Lander terminó en manos de Warner, y el «Southern Psycopath» no tuvo dudas en darle uso. Resultado, descalificación y victoria para Francis, entre abucheos del respetable. Supongo que compensarán esto mediante revancha «hardcore». ♠♠ Informe semanal de lesiones: Mustafa Ali y Jody Threat se encuentran de baja.

Momento para el careo entre Mickie James y Ash By Elegance. Pronto, James pidió a Ash que la acompañara en el ring, rechazando la presencia de The Personal Concierge. Así que solas, hablaron. James comenzó diciéndole que pensaba que eran amigas y recordándole que la recomendó a Tommy Dreamer. Ash, por supuesto, negó la mayor. Seguidamente, James la acusó de valerse de ardides para ganar y de poder ser exitosa sin necesidad de toda la parafernalia que la acompañaba. Cuando ya habían pasado a las manos, el resto de The Elegance Brand aparecieron en «backstage» junto al hijo de James, y esta quiso ir en su busca, pero era un señuelo, porque sobre la rampa fue atacada. El vídeo entonces estaba hecho con IA, ¿no?

Harley Hudson y Myla Grace se encontraron con Jody Threat tirada por los suelos en un camerino. Santino Marella y Daria Rae, sin ni siquiera acercarse un poco para ver si Threat seguía viva, salieron fuera y discutieron. Bueno, más bien Rae habló sola, acusando a Marella de que por haberle concedido a su hija una oportunidad titular, tendría que lidiar con las consecuencias.

Jada Stone derrotó a Tasha Steelz (con John Skyler y Jason Hotch). La facción ruda liderada por Mustafa Ali se mueve en la misma dinámica que The Elegance Brand, donde todas sus implicaciones deben tener sí o sí alguna interferencia. Tal factor insertado en un combate corto sólo luce más perjudicial, y pese al buen desempeño de Stone, este punto se quedó en un potencial «banger» truncado. Como última secuencia, Steelz se sacó un Cutter, Stone supo evitarlo de manera atlética y ponerla de espaldas planas vía toque universal. ♠♠ 3/4 Concluido, Skyler y Hotch metieron a Stone en el ring, quien fue apalizada por Steelz. Los tres miembros de Order 4 posaron triunfantes. ¿Y Elijah? Viene de ganar la semana pasada contra Ali y no aparece para ayudar a su socia…

La facción ruda liderada por Mustafa Ali se mueve en la misma dinámica que The Elegance Brand, donde todas sus implicaciones deben tener sí o sí alguna interferencia. Tal factor insertado en un combate corto sólo luce más perjudicial, y pese al buen desempeño de Stone, este punto se quedó en un potencial «banger» truncado. Como última secuencia, Steelz se sacó un Cutter, Stone supo evitarlo de manera atlética y ponerla de espaldas planas vía toque universal. ♠♠ Concluido, Skyler y Hotch metieron a Stone en el ring, quien fue apalizada por Steelz. Los tres miembros de Order 4 posaron triunfantes. ¿Y Elijah? Viene de ganar la semana pasada contra Ali y no aparece para ayudar a su socia… Sobre el ring, ante la presencia de Tom Hannifan, Steve Maclin acusó a Mike Santana de ser la persona más egoísta de TNA por dejarlo solo durante el estelar de Turning Point 2025 (finalmente, Santana acabaría apareciendo). Hannifan le espetó que nunca parecía responsabilizarse de sus malas acciones y este, decepcionado hacia el que creía su amigo, lo golpeó con el micrófono. Santana hizo acto de presencia, ya un poco tarde, y antes de marcharse, Maclin empujó a Matthew Rehwoldt. El segmento no estuvo mal, aunque los argumentos de Maclin se antojen un tanto forzados.

Luchas para el próximo iMPACT! (de nuevo en directo): The System vs. The Righteous vs. Rich Swann & BDE vs. Sinner And Saint por una oportunidad al Campeonato Mundial de Parejas TNA, Arianna Grace (c) vs. Jody Threat por el Campeonato Mundial Knockouts y Leon Slater (c) vs. Nic Nemeth por el Campeonato de la División X. Otro cartel interesante.

Con Tom Hannifan aún dolorido por el ataque de Steve Maclin, Gia Miller lo reemplazó en la mesa de comentarios.

The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) derrotaron a The Hardys y The Righteous. De nuevo, los Hardy y los Righteous lucían en mucha sintonía, con Matt Hardy chasqueando los dedos al estilo de Vincent y este y Dutch emulando algunos movimientos característicos de los hermanos, pero una vez el combate se rompió, la mayor sinergia del cuarteto rudo se impuso. En la secuencia final, Vincent se sacrificó por Matt, recibiendo la Boston Knee Party de Edwards y el consiguiente conteo de tres. ♠♠♠ 1/4

De nuevo, los Hardy y los Righteous lucían en mucha sintonía, con Matt Hardy chasqueando los dedos al estilo de Vincent y este y Dutch emulando algunos movimientos característicos de los hermanos, pero una vez el combate se rompió, la mayor sinergia del cuarteto rudo se impuso. En la secuencia final, Vincent se sacrificó por Matt, recibiendo la Boston Knee Party de Edwards y el consiguiente conteo de tres. ♠♠♠ Como epílogo, The System buscaron paliza sobre The Hardys y The Righteous, Moose salió al rescate, pero esta vez no pudo despacharlos él solito. Así que en última instancia, Alisha Edwards se presentó en escena y se interpuso, impidiendo la masacre. Cierre un tanto tibio, lo ideal habría sido que Alisha hubiera lanzado a todos los rudos fuera del ring, pero claro, tampoco es Chyna.

⇒ Entretenido episodio. El nivel «in-ring» resultó decente y el tiempo concedido a la acción aumentó un poco respecto a la semana pasada, destacando el Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee y el desempeño de Jada Stone. Puede decirse que, aparte de Leon Slater, lo mejor de TNA ahora mismo son sus féminas, pese a que Arianna Grace porta el Campeonato Mundial Knockouts y del escaso uso que se le da a Harley Hudson y Myla Grace o al perfil bajo que por ahora muestra Tessa Blanchard. Varias campeonas potenciales, en un panorama opuesto al de los hombres, donde más allá de Slater y Elijah (ayer desaparecido), no veo a nadie lo suficientemente interesante para derrocar a Santana.

♠♠♠1/4