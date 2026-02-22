La última parada en el calendario de wXw antes de su gran fin de semana del 16 Carat Gold tuvo lugar ayer día 21, nueva entrega de Dead End celebrada desde el Markthalle en Hamburgo (Alemania).

De punto principal, un combate que se vendió como la última lucha entre Elijah Blum (Campeón Mundial Unificado wXw) y Ahura —antes de que el segundo en teoría cuelgue las botas en el 16 Carat Gold—, acompañados por Planet Gojirah y Cowboy Way, respectivamente.

Destacar también la implicación de Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI), quienes buscaron arrebatar a The Grind el Campeonato Mundial de Parejas wXw; así como una defensa del Campeonato Europeo wXw protagonizada por Ricky Sosa ante Brandon Bandz y un encuentro de primera ronda del Super Strong Style 16 femenil de PROGRESS Wrestling entre Stephanie Maze y Maddy Morgan.

Completando el cartel anunciado, una lucha a cuatro bandas a modo de previa del 16 Carat Gold con Peter Tihanyi, Bobby Gunns, Dieter Schwartz y Zoltan (todos ellos participantes en la justa); Dennis Dullnig puso sobre la mesa el Campeonato Shotgun ante M4 y un duelo Dani Luna vs. Jane Nero que finalmente no se disputó.

wXw Dead End 2026 pudo verse en directo vía wXwNOW (canal de YouTube de wXw bajo suscripción de pago) y vía IndependentWrestling.tv. Además de en estas plataformas, la próxima semana estará disponible en TrillerTV.

► Los preludios de Hamburgo

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) derrotó a M4 para retener el título.

16 CARAT GOLD PRELUDE MATCH, LUCHA A CUATRO BANDAS: Dieter Schwartz derrotó a Zoltan, Peter Tihanyi y Bobby Gunns . El más joven fue el «sacrificado». Aunque conjuntó una buena actuación, Zoltan acabó rindiéndose por la Arm Trap de Schwartz, quien cada día se parece más a Timothy Thatcher, y no físicamente. El público lo abucheó, pero suele hacerlo con la boca pequeña, pues reconoce la calida del rudo. Intenso «opener» con una interesante combinación de estilos, me sorprendió que no ganara Tihanyi. ♠♠♠ 1/2

Se mostró un suceso horas antes del show donde The Grind y Planet Gojirah habían tenido un encontronazo entre bastidores, luego de que Laurance Roman y Nick Schreier conocieran que Robert Dreissker y Marc Empire ejercerían de comentaristas invitados en la defensa programada de los primeros.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Stephanie Maze derrotó a Maddy Morgan . Hizo su debut aquí la jovencísima Morgan con wXw, quien en apenas seis minutos evidenció por qué se la considera la nueva gran promesa del «british wrestling» y por qué luchará pronto para Marigold. Con su mayor bagaje, Maze puso de espaldas planas a Morgan tras su Pop-Up Knee. ♠♠♠ 1/2

. Hizo su debut aquí la jovencísima Morgan con wXw, quien en apenas seis minutos evidenció por qué se la considera la nueva gran promesa del «british wrestling» y por qué luchará pronto para Marigold. Con su mayor bagaje, Maze puso de espaldas planas a Morgan tras su Pop-Up Knee. ♠♠♠ Alex Duke derrotó a Niklas Bock . Punto no anunciado de antemano, Bock tuvo su estreno en wXw. Él y Duke son más conocidos por sus andanzas colectivas que por sus individuales; Bock forma parte de Quick & Dirty junto a Hugo Brand y Duke es la mitad de 10 10 Next Level, con Aleksander Bellamy como otro mitad. Y de nuevo, la experiencia se impuso (además del hecho de que Duke esté considerado un talento de la casa para wXw), en un combate de duración casi idéntica al anterior donde el debutante igualmente pudo brillar en la derrota, que llegó tras un Swinging Neckbreaker y la cuenta de tres. ♠♠♠

Planet Gojirah se unieron a los comentarios de cara al siguiente punto.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) (c) vs. Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) terminó en empate por doble conteo de 10 fuera del ring; The Grind retuvieron el título . Dado que Naito ya no está para muchos trotes, las luchas actuales de este y BUSHI se basan en juegos mentales (incluso algún que otro trampeo) y secuencias muy medidas. Y normalmente, la fórmula funciona, sobre todo si se combinan con duplas de calidad como The Grind, a quienes reservaron las movidas más vistosas. Muy igualado hasta el último momento, los cuatro protagonistas se olvidaron del conteo, enfrascados fuera del ring en una golpiza, y pasó lo que pasó: abucheos del público por un final nada riesgoso. ♠♠ 1/2 En las postrimerías, Roman poco menos que pidió perdón al público y antes de que todos volvieran a vestidores, CSI (Luca de Leone y Nordino) interrumpieron la escena y lanzaron pullas contra Naito y BUSHI. Como consecuencia, se fueron calentitos a casa y el público quedó algo más feliz. Alivio cómico, siempre tan socorrido.

En las postrimerías, Roman poco menos que pidió perdón al público y antes de que todos volvieran a vestidores, CSI (Luca de Leone y Nordino) interrumpieron la escena y lanzaron pullas contra Naito y BUSHI. Como consecuencia, se fueron calentitos a casa y el público quedó algo más feliz. Alivio cómico, siempre tan socorrido. Jane Nero entró al ring para su combate, informando que Dani Luna no podría competir por una baja médica, tachándola de cobarde. Nero se declaró ganadora y dijo que aún así, lucharía.

Jane Nero derrotó a Vanja . Tercer estreno con wXw de la noche, la novel Vanja ya se había enfrentado anteriormente a Nero en otras promotoras germanas y casi la sorprende al inicio, pero Nero se repuso y luego de evitar un Rolling Senton, se sacó su Twist Of Fate y la cubrió en poco más de cuatro minutos. ♠♠ 3/4

. Tercer estreno con wXw de la noche, la novel Vanja ya se había enfrentado anteriormente a Nero en otras promotoras germanas y casi la sorprende al inicio, pero Nero se repuso y luego de evitar un Rolling Senton, se sacó su Twist Of Fate y la cubrió en poco más de cuatro minutos. ♠♠ CAMPEONATO EUROPEO WXW: Ricky Sosa (c) derrotó a Brandon Bandz para retener el título . Al menos di en el clavo con uno de mis previstos «bangers» de la semana. Sosa es el «show stealer» oficial de wXw, conjuntando un inicio de año espectacular. Pero como comenté, en la casa germana ya sabían de su calidad, por lo que el objetivo del choque fue darle un buen escaparate a Bandz. Y el retador estuvo cerca de sorprender en un par de lances, hasta que al tercer intento, Sosa logró aplicarle su Blue Thunder Bang y conservar su estatus vía pin. Justificada ovación puesta en pie de los seguidores. ♠♠♠♠

. Al menos di en el clavo con uno de mis previstos «bangers» de la semana. Sosa es el «show stealer» oficial de wXw, conjuntando un inicio de año espectacular. Pero como comenté, en la casa germana ya sabían de su calidad, por lo que el objetivo del choque fue darle un buen escaparate a Bandz. Y el retador estuvo cerca de sorprender en un par de lances, hasta que al tercer intento, Sosa logró aplicarle su Blue Thunder Bang y conservar su estatus vía pin. Justificada ovación puesta en pie de los seguidores. ♠♠♠♠ Elijah Blum y Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) derrotaron a Ahura y Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire). La lucha más larga del show con diferencia, casi 25 minutos de hostialidades donde después de todo, las interacciones Blum-Ahura no tuvieron tanto peso como se esperaba. A cambio, el quid narrativo estuvo en seguir calentando el Blum vs. Manders del próximo mes (durante el fin de semana del 16 Carat Gold) y en las maneras de Ahura, ganándose que Shire lo defenestrara y quedase a merced de Planet Gojirah, hasta ser rematado mediante el Beast Buster y sucumbiera al conteo de tres. La acción, en cualquier caso, fue buena. Se agradece que con su condición de evidente combate-preludio, luciera como un estelar importante. ♠♠♠1/2

⇒ Cuatro notables luchas de siete programadas es más de lo que uno puede pedir para una cita transicional, que aunque tuvo su punto negro en ese decepcionante combate entre Los Tranquilos de Japón y The Grind, por lo demás resultó bastante sólida. Actuaciones muy meritorias de Maddy Morgan, Niklas Bock, Vanja y Brandon Bandz, factor que por encima de vendernos bien el 16 Carat Gold, supuso su verdadera valía, convirtiéndose en un show de exposición de futuro. Mantiene wXw la buena línea mostrada con Back To The Roots y esperemos la mantenga de cara a su mencionado torneo.

