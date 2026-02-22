WWE buscará un gran cambio para Lyra Valkyria

Tras meses de hacer equipo con Bayley sin lograr un gran impacto y de presionar de manera reiterada a Adam Pearce para obtener una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas que ostentan Rhea Ripley e Iyo Sky, el rumbo de Lyra Valkyria podría estar cambiando, probableente por no poder conseguir el objetivo trazado.

► ¿Veremos a Lyra Valkyria más agresiva?

Según BodySlam.net, ha habido discusiones internas sobre cambiar el personaje de Valkyria en pantalla luego de atravesar una serie de reveses durante la programación de Monday Night Raw.

«Fuentes informaron al medio que la WWE está considerando hacerla más agresiva (a Lyra Valkyria), lo que refleja la creciente frustración que ella y Bayley han mostrado por ser constantemente ignoradas.»

De darse este cambio, el momento es lógico, ya que tanto Lyra Valkyria como Bayley no lograron clasificar para el combate de la Cámara de Eliminación Femenil de este año, lo que se suma a su serie de reveses. A pesar de las constantes demandas de oportunidades, aún no han logrado destacarse en la división de parejas, y no parece que en el corto plazo vayan a tener una oportunidad real de alzarse con los títulos.

Si el cambio anunciado se concreta, la frustración de Valkyria podría convertirse en una ventaja aún mayor, lo que podría redefinir su rol en el elenco de aquí en adelante. Está por verse si eso significa que lo hará junto a Bayley o si se tratará de una traición hacia quien es su compañera en los actuales momentos, con lo cual retomarían una vieja rivalidad, pero intercambiando papeles.