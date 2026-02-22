Los protagonistas de la semana en WWE del 15 al 21 de febrero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 15 al 21 de febrero 2026.

La semana del 15 al 21 de febrero en WWE fue estructuralmente sólida menos relleno, mayor dramatismo y un enfoque claro en posicionar piezas clave en el tablero rumbo a Elimination Chamber.

Los protagonistas de la semana en WWE 15 al 21 de febrero 2026

Tuvo una de las actuaciones más importantes de la semana al ganar una lucha triple amenaza el 20 de febrero para clasificar al Elimination Chamber, lo que representa uno de los logros más relevantes rumbo a WrestleMania 42. Trick Williams no solo ganó; lo hizo bajo condiciones de alta competencia, superando un escenario de múltiples oponentes y narrativa adversa.

Destacó en WWE Raw del 16 de febrero al ganar una lucha triple amenaza sobre Gunther y Dominik Mysterio, asegurando su lugar en el combate masculino de Elimination Chamber. Evans dio el salto cualitativo. No se trató solo de clasificar; lo hizo derrotando a nombres consolidados, elevando instantáneamente su credibilidad competitiva.

Logró una victoria sorpresiva ante Charlotte Flair y Nia Jax el 20 de febrero, clasificándose para la Women’s Elimination Chamber, un resultado que la colocó como figura ascendente de la semana. En la división femenina, donde la jerarquía parecía definida, Kiana James rompió el esquema. Clasificarse en un entorno dominado por nombres establecidos no solo es un resultado positivo, es una declaración competitiva.

Combate de la semana

Clasificatoria para Elimination Chamber – Trick Williams vs. Damian Priest vs. Carmelo Hayes— SmackDown 20 de febrero 2026

El combate de la semana se dio el 20 de febrero en WWE SmackDown, cuando Trick Williams derrotó a Damian Priest y Carmelo Hayes en una intensa triple amenaza clasificatoria rumbo a Elimination Chamber.

Fue una lucha dinámica, con constantes cambios de dominio y varias cuentas al límite que elevaron la tensión. Priest aportó poder, Hayes velocidad y técnica, pero Trick supo aprovechar el momento decisivo para llevarse la victoria. Por su ritmo, dramatismo e impacto directo en la cartelera rumbo al evento premium, fue el enfrentamiento más destacado de la semana en WWE.