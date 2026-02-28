CMLL: Ángel de Oro rapa a Johnny Consejo en la Arena México

Ángel de Oro consiguió una victoria importante al imponerse en un intenso mano a mano de cabellera contra cabellera ante el estadounidense Johnny Consejo, conocido internacionalmente como Johnny Mundo/John Morrison y actual figura de AEW y ROH.

La lucha fue el evento estelar del Viernes Espectacular del 27 de febrero en la Arena México, y representó el clímax de una rivalidad que explotó una semana antes, el 20 de febrero, durante el Cuadrangular Internacional. Aquella noche, Johnny Consejo derrotó a Ángel de Oro tras un foul descarado, encendiendo la mecha del desafío de apuestas.

En esta ocasión, ambos protagonizaron un combate lleno de acrobacias, ataques aéreos y buenos movimientos. El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre resistió los castigos del importado, quien lucía como favorito pues su clásica melena es una característica importante de su personaje desde hace muchos años, por lo que no parecía que pudiera perder.

► Momentos Clave

El desenlace llegó cuando Ángel de Oro logró derribar a Johnny en las alturas, dejándolo enredado entre las cuerdas y al aplicarle un Canadian Destroyer lo dejó fuera de combate para llevarse la victoria y un importnate trofeo a su vitrina.

¡Johnny sin cabellera! Ángel de Oro se impuso en el duelo de Cabellera contra Cabellera ante Johnny Consejo de AEW, llevándose la victoria en un enfrentamiento de alarido. #ViernesEspectacularCMLL

📺 EN VIVO: https://t.co/obQ0bFQZ4U pic.twitter.com/rAOeLKQpcw — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 28, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, el menor de los hermanos Chávez suma su tercera victoria en luchas de apuestas y reivindica su legado tras la dolorosa derrota sufrida en 2023 ante Volador Jr.

Para Johnny Consejo, la caída representa un golpe importante en su incursión en territorio mexicano, aunque también podría convertirse en un nuevo capítulo en la evolución de su personaje al dejar atrás un estilo que lo ha caracterizado por años.