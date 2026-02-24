TNA también vende que AJ Styles no volverá a luchar

Que el pasado mes AJ Styles no dejara sus guantes sobre el ring durante Royal Rumble 2026 fue visto como un indicio de que el veterano luchador estaba dejando la puerta abierta a una última etapa competitiva fuera de WWE, entre rumores de una potencial llegada a AEW.

Pero anoche, durante Raw, la pompa y circunstancia con la que la empresa despidió a Styles, quien sí dejó ya sus icónicas prendas sobre la lona, tuvo el objetivo de hacernos creer que este no emulará a Ric Flair y otras tantas figuras que conjuntaron un retiro para seguidamente volver a calzarse las botas en otros escenarios.

► TNA, otro descarte

Lo irónico es que si por entonces Flair acabó firmando con TNA, ahora WWE tiene como socia y aliada a esta empresa, que mediante noticia ad hoc en su web oficial (y numerosas publicaciones vía redes sociales), da cuenta de lo visto ayer y pone énfasis en señalarnos que los días en activo de Styles han terminado. Véase, TNA también cierra así la puerta a una última lucha de su icono bajo los focos de su propio producto.

«AJ Styles se retira oficialmente de la lucha libre profesional, cerrando una extraordinaria carrera. Se alzó como una fuerza definitoria en TNA Wrestling durante una década antes de continuar su camino hacia nuevas cotas […] Fiel a su palabra, puso sus guantes y su chaqueta en el centro del ring. Pronunció un sentido agradecimiento antes de retirarse oficialmente de la lucha libre profesional […]

Todo, cuando apenas 24 horas antes, recogimos estas declaraciones de Swerve Strickland.

«En este punto creo que me estoy convirtiendo en alguien contra quien AJ Styles quiere competir. No estoy persiguiendo combates; quiero que los combates me persigan a mí. Estoy orgulloso de AJ, lo he estudiado muchísimo. Él, Bryan Danielson y otros de esa era influyeron a toda una generación. Si quiere venir a AEW, estamos aquí esperando».

