Desde el minuto uno, Andrade encontró en Ric Flair el apoyo que todos los suegros deberían dar a sus yernos. Así elogiaba "The Nature Boy" a "el Ídolo" el pasado enero.

«Después del RAW de la pasada noche, en mi opinión, ¡el gran Andrade ha pasado a la clase élite, siendo uno de los 5 mejores luchadores de WWE! Los otros cuatro saben quiénes son porque ya se lo he dicho a ellos. Esto no es por especular. ¡Esto es un hecho!»

Ric Flair elogia a Andrade

► Andrade no se ha apeado del Top de Ric Flair

Un juicio que la leyenda reiteró durante su más reciente entrevista a TV Insider, donde extendió sus elogios a Ángel Garza y Zelina Vega.

«Pienso que es uno de los cinco mejores luchadores que hay hoy día en la industria. Es un gran chico. Espero que sigan impulsándolo a él y a Garza. Garza me gusta mucho. Pienso que Zelina hace un tremendo trabajo cuando le dan la oportunidad de hablar. Y también luce estupenda. Sabe cómo ser ruda. Ángel y Andrade saben hacer su trabajo. El cielo es el límite para ellos. «Todo depende de la dirección hacia la que se dirija la compañía, pero son realmente buenos. Son consistentes. Manny es realmente bueno. Con lo grande que es, puede hacer las mismas cosas que Rey Mysterio. Tengo muchísimo respeto por todos ellos».

De momento, ese gran impulso individual a Andrade que muchos esperan desde hace tiempo aún no se ha materializado. Pero al menos, sabemos que tendrá hueco en el cartel de SummerSlam 2020 junto a Garza. Porque tras derrotar esta semana a las duplas formadas por Cedric Alexander & Ricochet y The Viking Raiders, los mexicanos se ganaron una oportunidad ante The Street Profits con el Campeonato de Parejas Raw sobre la mesa.

