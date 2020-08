nueva Superestrella que encanta a Vince McMahon

Ayer, mi compañero de SÚPER LUCHAS Ricardo Rendón recogió una curiosa noticia que incide sobre el hecho de la falta de timón creativo dentro de WWE. Shane Thorne y Brendan Vink, talentos de NXT que aparecieron en varios segmentos de Raw junto a MVP al inicio de la pandemia, y cuyo destino parecía el elenco principal, volverían a la marca dorada. Al menos, puede confirmarse en el caso de Thorne, porque el próximo miércoles se verá las caras con Bronson Reed.

Pero el destino de Vink podría seguir más ligado a los grandes focos, según se intuye por lo que publica Paul Davis de WrestlingNews.Co.

«Mientras tanto, Brendan Vink no está listado en ninguno de los elencos. No está claro cuál será el siguiente paso para él, pero no es un secreto en WWE que gusta mucho a gente en la directiva.

«Se dice que a Vince McMahon le gusta por su tamaño (mide 1'96 metros, de Australia), pero tiene intenciones de ir poco a poco con él. Una fuente en WWE describió a Vink como el luchador perfecto, ya que habla bien, y es alguien como Drew McIntyre y John Cena, que luce muy bien en cámara y sabe venderse como una estrella cuando está programado para entrevistas televisivas».