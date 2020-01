Ric Flair: "Andrade está ahora en la élite de WWE"

Como respuesta a la coronación de Andrade como Campeón de Estados Unidos en el Madison Square Garden el pasado 26 de diciembre, Ric Flair tiró de Twitter para felicitar personalmente a «el Ídolo», calificándolo de «grande», por haber continuado con la tradición familiar. Y es que «The Nature Boy» ha recibido con los brazos abiertos al azteca como futuro yerno desde que este comenzara su relación con Charlotte el año pasado. Pero ahora, sus elogios van más allá. Ante la exitosa defensa ayer de Andrade ante Rey Mysterio en WWE RAW, «The Man» volvió a tuitear.

After Last Night’s RAW, In My Opinion, The Great @AndradeCienWWE Has Moved Into The Elite Class Of Being One Of The Top 5 Performers In The WWE! The Other 4 Know Who They Are Because I Have Already Told Them. This Isn’t Up For Speculation. This Is A Fact! pic.twitter.com/f34aJzvhW2

