El Royal Rumble 2023 femenil fue después del varonil, para sorpresa de algunos en el Universo WWE. No hubo un motivo en concreto, aunque a Rhea Ripley le vino bien, de alguna manera, pues así pudo ayudar a The Judgment Day contra Edge. De haber tenido antes su combate, habría estado tan agotada que no hubiera sido posible. Aunque hay que apuntar que no ayudó demasiado porque fue atacada por Beth Phoenix. Pero volvamos con el hecho de que las 30 mujeres lucharon después de los 30 hombres.

#RoyalRumble just became RHEA RUMBLE!@RheaRipley_WWE has won the Women's Royal Rumble Match from the number 1️⃣ spot and now … MAMI IS GOING TO #WRESTLEMANIA!!! pic.twitter.com/5zWrk4QwKN — WWE (@WWE) January 29, 2023

► “Las mujeres lo estamos haciendo bien”

Porque la misma Rhea Ripley comparte su opinión al respecto en una reciente entrevista con Ariel Helwani para BT Sport.

“Así que he visto fragmentos de [Royal Rumble varonil]. Obviamente, también estuve allí un poco. Recibí una lanza sobre el suelo. Gracias, Beth [Phoenix]. Pero sabes, me levanté y gané. Así que no importa. Siempre hay competencia entre nosotras y los hombres. Normalmente, las mujeres siempre estaban en la primera, así que lo que decimos es ‘sigue eso’, pero esta vez estábamos en segunda, así que obviamente, lo hemos estado haciendo bien desde el principio, últimos años, porque lo logramos. Tenemos que ir al co-estelar, realmente montar un espectáculo, y obtener el tiempo y simplemente salir y mostrar a todos lo que las mujeres pueden hacer “.

Veremos qué sucede, por ejemplo, en WrestleMania 39, si son los hombres o las mujeres quienes estelarizan la segunda noche, que, es la que realmente cierra con broche de oro el magno Evento Premium.

