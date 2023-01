“Obviamente estoy lastimada. Mis rodillas no están muy bien en general. Mi rodilla se dislocó por un segundo y luego volvió a colocarse. Me siento bien ahora, y debido a todas mis emociones, solo estoy emocionada, así que estoy bloqueando todo lo demás. En todo caso, puedo oler sangre en mi nariz, y eso definitivamente está ahí, pero mi rodilla está bien”. Rhea Ripley contaba esto en la conferencia de prensa después de Royal Rumble 2023.

► La lesión de Rhea Ripley en Royal Rumble 2023

Quizá llamarlo “lesión” es exagerado pero obviamente no es algo bueno que se disloque la rodilla durante un combate aunque después vuelva a colocarse. Todavía no hemos tenido noticias sobre si la han evaluado o no pero continuamos con sus comentarios pues la luchadora dio más detalles de lo ocurrido.

“Solo tengo problemas en la rodilla. Siempre los he tenido mientras crecía jugando fútbol. Mi rótula a veces se desliza fuera de lugar y se va hacia un lado. A veces se va a la parte de atrás de la rodilla y luego solo tengo que enderezarla, y vuelve. No lo ha hecho durante años. Así que no sé qué lo hizo hacerlo. Supongo que no he bebido suficiente agua hoy o no he comido lo suficiente. Se deslizó un poco, pero lo volví a colocar de inmediato”.

Entendemos que evaluarla, al menos mínimamente, sí lo hicieron para asegurarse de que no existen problemas mayores. Y tengamos en cuenta que si bien “La Erradicadora” señalaba que se encuentra bien, eso justo después del combate, cuando es posible que aún estuviera bajo los efectos de la adrenalina.