Beth Phoenix avisa a Rhea Ripley: “Mamá ha vuelto”

La rivalidad de Beth Phoenix con Rhea Ripley no ha terminado todavía tras lo visto en Royal Rumble 2023. Todo comenzó cuando Edge hizo su retorno a los encordados para eliminar a Finn Bálor y Damian Priest de la lucha de 30 hombres. Luego, ellos tramposamente, con ayuda de Dominik Mysterio, al que acabaría eliminando el ganador, Cody Rhodes, hicieron lo propio con él. Entonces, comenzaron a golpearse mientras recorrían de vuelta el camino de entrada hasta que Ripley apareció para sumarse a los demás del Judgment Day. Todo parecía perdido para “The Rated-R Superstar” pero hizo acto de presencia Phoenix para que ambos salieran con una sonrisa mientras sus rivales quedaran doloridos. Aún así, “La Erradicadora” ganó su Rumble.

#RoyalRumble just became RHEA RUMBLE!@RheaRipley_WWE has won the Women's Royal Rumble Match from the number 1️⃣ spot and now … MAMI IS GOING TO #WRESTLEMANIA!!! pic.twitter.com/5zWrk4QwKN

— WWE (@WWE) January 29, 2023