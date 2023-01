Bayley no quiere que los fanáticos piensen que la lucha libre femenil está retrocediendo. La Campeona SmackDown más longeva realiza este comentario en su reciente entrevista con Ariel Helwani para BT Sport mientras hablaban de que su lucha dentro de la jaula de acero con Becky Lynch en el 30 aniversario de Monday Night Raw finalmente no se llevara a cabo después de que Damage CTRL atacaran a “Big Time Becks”. Justo después de lo sucedido, “The Role Model” bromeaba con ello:

“Se suponía que iba a estar en una lucha en jaula porque es lo que Becky quería. Y se supone que tengo que hacer lo que sea que Becky quiera. No, tengo mi propia opinión, Dakota tiene la suya, IYO tiene la suya, no tenemos que escuchar a nadie. Somos Damage Control, lo que quiere decir que nosotras tenemos el control. Becky no me dice lo que tengo que hacer ni cuando ni donde o que ponga mi físico en juego en un combate como este. ¡No tenía miedo! Soy inteligente. Soy más inteligente que Becky, soy más rápida que Becky, soy más consistente que Becky, soy una estrella más grande que Becky, soy la Superestrella ultra. ¡Y es Raw 30! ¿Así que por qué vamos a salir ahí fuera a hacernos daño cuando podemos disfrutar el show?”.

► “La lucha libre femenil no está retrocediendo”

Pero durante la entrevista habló en serio de ello y la percepción de los fanáticos:

“Me sentí bien. Sinceramente, creo que puso nuestra historia en un lugar completamente diferente. Creo que hizo mucho por Damage CTRL. Así que estoy súper feliz con eso. No, para nada (dice cuando le preguntan si estaba decepcionada).

“Lo hicieron (los fans protestaron), lo cual es genial. Nos cubren las espaldas y esas cosas, pero no quiero que piensen que la lucha libre femenina está retrocediendo o que no somos vistas de la misma manera que Roman Reigns o alguien así. Somos muy apreciadas detrás del escenario, nos tratan súper bien y somos parte de grandes conversaciones cuando se trata de grandes historias, grandes combates, grandes Eventos Premium. Estamos en conversaciones sobre eso. No quiero que los fans se hagan una idea equivocada de lo que pasó. Fue justo lo que pasó, pasó. Vamos a aprovecharlo al máximo y verán cómo hizo que todo fuera mucho más grande y mejor“.